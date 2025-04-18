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"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике

"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике - РИА Новости Крым, 18.04.2025

"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике

Китай заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией в энергетической сфере для обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности. Об... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T08:13

2025-04-18T08:13

2025-04-18T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Китай заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией в энергетической сфере для обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности. Об этом на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в пятницу заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.Он отметил, что за последние годы объем торговли энергоносителями между РФ и КНР превысил одну треть от общего объема двусторонней торговли.Энергетическое сотрудничество Китая и России обеспечивает мощную поддержку развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и является действенной силой в поддержании глобальной энергетической безопасности, добавил Сюэсян.По словам китайского политика, крупные российско-китайские проекты в области энергетики сегодня "стабильно реализуются", а сферы сотрудничества непрерывно расширяются.По его словам, "под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают развитие на высоком уровне, становятся более зрелыми, стабильными и крепкими". И Китай, твердо придерживаясь важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, настроен продолжать работать с Российской Федерацией."Китай и Россия – добрые соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, которые разделяют невзгоды, поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию", – заявил Дин Сюэсян.Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах РФ сотрудничать с Китаем в области космоса.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – ЛавровВ Китае ответили Зеленскому после заявлений о военных из КНР в зоне СВОТрамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, энергетика, политика, в мире, новости