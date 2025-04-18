https://crimea.ria.ru/20250418/mayskoe-teplo-i-tumany-pogoda-v-krymu-18-aprelya-1145740227.html

Майское тепло и туманы: погода в Крыму 18 апреля

Майское тепло и туманы: погода в Крыму 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Майское тепло и туманы: погода в Крыму 18 апреля

В пятницу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода. Ночью и утром местами туман. Об... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T00:01

2025-04-18T00:01

2025-04-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +19...+21 градус.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +7...14, днем до 21 градуса тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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