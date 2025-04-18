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Майское тепло и туманы: погода в Крыму 18 апреля
Майское тепло и туманы: погода в Крыму 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Майское тепло и туманы: погода в Крыму 18 апреля
В пятницу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода. Ночью и утром местами туман. Об... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T00:01
2025-04-18T00:01
2025-04-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +19...+21 градус.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +7...14, днем до 21 градуса тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Майское тепло и туманы: погода в Крыму 18 апреля
Погода в Крыму 18 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, на ЮБК до +14; днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +19...+21 градус.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +7...14, днем до 21 градуса тепла.
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