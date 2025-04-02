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Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS). РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T20:14
2025-04-02T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун. Население гоода составляет более 76 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.Также в среду землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв землетрясения превысило 3000 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индонезии снова произошло землетрясениеВ Индонезии произошло мощное землетрясениеМощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
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мьянма, новости, происшествия, в мире, природа, стихия, землетрясение
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,0
20:14 02.04.2025 (обновлено: 20:16 02.04.2025)