https://crimea.ria.ru/20250402/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-myanmy-1145403274.html

Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы

Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы

У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS). РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T20:14

2025-04-02T20:14

2025-04-02T20:16

мьянма

новости

происшествия

в мире

природа

стихия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун. Население гоода составляет более 76 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.Также в среду землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв землетрясения превысило 3000 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индонезии снова произошло землетрясениеВ Индонезии произошло мощное землетрясениеМощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами

мьянма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, новости, происшествия, в мире, природа, стихия, землетрясение