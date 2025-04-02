Рейтинг@Mail.ru
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-myanmy-1145403274.html
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS). РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T20:14
2025-04-02T20:16
мьянма
новости
происшествия
в мире
природа
стихия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун. Население гоода составляет более 76 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.Также в среду землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв землетрясения превысило 3000 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индонезии снова произошло землетрясениеВ Индонезии произошло мощное землетрясениеМощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
мьянма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мьянма, новости, происшествия, в мире, природа, стихия, землетрясение
Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы

У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,0

20:14 02.04.2025 (обновлено: 20:16 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун. Население гоода составляет более 76 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.
Также в среду землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.
Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв землетрясения превысило 3000 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Индонезии снова произошло землетрясение
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
 
МьянмаНовостиПроисшествияВ миреПриродаСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
21:33Крушение ракетоносца Ту-22М3: обстановка на месте происшествия
21:31Сколько в Крыму фальсификата молока и мяса
21:14Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
20:48Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте
20:28В Крыму проверят иммунитет населения
20:14Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
19:55Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
19:51В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
19:27Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
19:09В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
18:52Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
18:31Ежегодные отчеты можно сдавать через портал Минюста России
18:08Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
17:47Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
17:42Мощное землетрясение произошло в Японии
17:35Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
17:17В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
17:00Выполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВО
16:43В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов
Лента новостейМолния