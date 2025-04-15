https://crimea.ria.ru/20250415/kak-uchastnikam-svo-v-krymu-poluchit-1-mln-vmesto-zemelnogo-uchastka-1145677196.html

Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка

Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка

Совет министров Республики Крым утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка. Об этом глава региона Сергей Аксенов написал в РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T09:59

2025-04-15T09:59

2025-04-15T09:59

выплаты и компенсации

помощь бойцам сво

соцзащита

сергей аксенов

земля в крыму для участников сво

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Совет министров Республики Крым утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка. Об этом глава региона Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.Желающие получить выплату вместо земли могут подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений республики. Выплату будет перечислять Министерство труда и социальной защиты Крыма на основании составленных списков. "Таким образом у наших защитников есть право выбора – получить участок у моря или денежную выплату в размере 1 млн рублей", - отметил Аксенов. Подобная информация о порядке выплат по ссылке >>>Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября 2024 года, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводВ Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участкиПутин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выплаты и компенсации, помощь бойцам сво, соцзащита, сергей аксенов, земля в крыму для участников сво, новости крыма, крым