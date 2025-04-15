https://crimea.ria.ru/20250415/kak-uchastnikam-svo-v-krymu-poluchit-1-mln-vmesto-zemelnogo-uchastka-1145677196.html
Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка
Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка
Совет министров Республики Крым утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка. Об этом глава региона Сергей Аксенов написал в РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T09:59
2025-04-15T09:59
2025-04-15T09:59
выплаты и компенсации
помощь бойцам сво
соцзащита
сергей аксенов
земля в крыму для участников сво
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Совет министров Республики Крым утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка. Об этом глава региона Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.Желающие получить выплату вместо земли могут подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений республики. Выплату будет перечислять Министерство труда и социальной защиты Крыма на основании составленных списков. "Таким образом у наших защитников есть право выбора – получить участок у моря или денежную выплату в размере 1 млн рублей", - отметил Аксенов. Подобная информация о порядке выплат по ссылке >>>Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября 2024 года, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводВ Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участкиПутин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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выплаты и компенсации, помощь бойцам сво, соцзащита, сергей аксенов, земля в крыму для участников сво, новости крыма, крым
Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка
В Крыму утвердили порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка