https://crimea.ria.ru/20250129/v-kerchi-100-uchastnikov-spetsoperatsii-poluchili-zemelnye-uchastki-1143771327.html

В Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участки

В Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участки - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участки

Власти Керчи вручили 100 участникам специальной военной операции приказы о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T15:56

2025-01-29T15:56

2025-01-29T15:56

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земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Власти Керчи вручили 100 участникам специальной военной операции приказы о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Ранее администрация Керчи приняла заявления от участников спецоперации для включения в реестр учета и предоставления им земли на территории Крыма. Эта работа будет продолжена.Председатель парламента Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике сформировано уже около 4,5 тысячи земельных участков для участников СВО. Они расположены в границах семи земельных массивов на территориях Сакского, Черноморского и Ленинского районов. Также на стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков).На сегодняшний день в собственность участникам СВО уже передано 2548 земельных участков.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеВыплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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