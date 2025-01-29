В Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участки
В Крыму 100 бойцов СВО получили бесплатно в собственность земельные участки в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Крыму 100 бойцов СВО получили бесплатно в собственность земельные участки в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Власти Керчи вручили 100 участникам специальной военной операции приказы о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Участки общей площадью 6 соток расположены в Николаевском сельском поселении Симферопольского района Республики Крым. Сегодня приказы на их предоставление получили 100 участников СВО", – говорится в сообщении.
Ранее администрация Керчи приняла заявления от участников спецоперации для включения в реестр учета и предоставления им земли на территории Крыма. Эта работа будет продолжена.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике сформировано уже около 4,5 тысячи земельных участков для участников СВО. Они расположены в границах семи земельных массивов на территориях Сакского, Черноморского и Ленинского районов. Также на стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков).
На сегодняшний день в собственность участникам СВО уже передано 2548 земельных участков.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.
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