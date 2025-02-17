https://crimea.ria.ru/20250217/gololeditsa-na-dorogakh-kryma-kak-poluchit-denezhnuyu-kompensatsiyu-za-uscherb-1144091664.html

Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб

Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб

Взыскать с виновника вашей травмы компенсацию морального вреда и ущерба здоровью или имуществу можно через суд, который в большинстве случаев становится на... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T08:07

2025-02-17T08:07

2025-02-17T08:07

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

екатерина денисова

погода

гололед

компенсация ущерба

суд

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Взыскать с виновника травмы компенсацию морального вреда и ущерба здоровью или имуществу можно через суд Взыскать с виновника травмы компенсацию морального вреда и ущерба здоровью или имуществу можно через суд audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Взыскать с виновника вашей травмы компенсацию морального вреда и ущерба здоровью или имуществу можно через суд, который в большинстве случаев становится на строну потерпевшего, если он предоставил достаточно доказательств. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.По словам Денисовой, процедуру получения компенсации морального вреда и причиненного ущерба здоровью или имуществу нельзя назвать простой уже потому, что она требует обращения в суд. Рассмотрение такого дела может занимать от двух месяцев до полугода в зависимости от его сложности, заметила адвокат.Так, если речь идет о падении на скользком тротуаре или дороге, поверхность которых коммунальные службы не обработали вовремя реагентами от снега и льда, нужно прежде всего зафиксировать сам факт падения и все детали обстановки. Например, сфотографировать место происшествия."То есть зафиксировать, что дорожка не была подсыпана реагентом, что она скользкая и на ней образовался лед. Факт вашего падения могут зафиксировать очевидцы – люди, которые шли с вами, или окружающие. У которых можно взять контактные данные и потом получить объяснения в качестве свидетелей. Они докажут, что вы упали по причине, что был скользкий лед на пешеходной зоне", – сказала Денисова.Также доказательством того, где и как именно все произошло, послужат видеозаписи с камер видеонаблюдения, если они установлены поблизости, добавила она."Второй момент, который необходимо зафиксировать, – ваше повреждение. Это можно сделать, вызывав скорую помощь. В карточке первичного обращения фиксируется причина повреждений. Либо путем обращения в ближайший травмпункт, где так же я советую указывать в анамнезе, в карточке первичного приема причину вашей травмы: упали на скользком льду. Можно даже указать примерный адрес", – рекомендовала адвокат.На место происшествия вы также можете вызвать сотрудников полиции, чтобы они зафиксировали факт вашего падения и того, что дорога скользкая, отметила Денисова.И подчеркнула, что фиксация обстоятельств инцидента и обращение к медикам должны производиться в тот же день, когда все произошло."Срок исковой давности составляет три года. То есть обратиться вы можете постфактум в любой момент в течение трех лет. Но зафиксировать и получить доказательства надо день в день, максимум на следующий день. Потому что обстановка может измениться, а повреждения зажить. Вы потом доказательств не насобираете", – сказала юрист.По словам адвоката, как показывает практика, размеры компенсации пострадавшим за моральный и физический ущерб варьируются от 5 тысяч до 500 тысяч рублей."Все зависит от степени тяжести причиненных повреждений", – сказала адвокат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яма на полмиллиона, или Как в Крыму получить компенсацию за поврежденное автоТравма на производстве: жительница Севастополя получит 800 тысяч рублейКуда обращаться в случае несчастного случая на производстве

https://crimea.ria.ru/20250214/pochti-tysyacha-chelovek-postradala-v-krymu-iz-za-snezhnoy-pogody-1144173934.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, екатерина денисова, погода, гололед, компенсация ущерба, суд