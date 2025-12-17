https://crimea.ria.ru/20251217/za-tri-chasa-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-30-bespilotnikov-1151771398.html
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.12.2025
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников
Силы российской ПВО за три часа вечером в среду сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T23:23
2025-12-17T23:23
2025-12-17T23:32
новости крыма
черное море
крым
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за три часа вечером в среду сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.17 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом и 13 – над акваторией Черного моря, уточнили в российском военном ведомстве.Силы российской ПВО и Черноморского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251217/ataka-vsu-na-krym--chto-izvestno-1151768035.html
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, черное море, крым, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников
Над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников за три часа
23:23 17.12.2025 (обновлено: 23:32 17.12.2025)