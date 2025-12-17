Рейтинг@Mail.ru
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.12.2025
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.12.2025
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников
Силы российской ПВО за три часа вечером в среду сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T23:23
2025-12-17T23:32
новости крыма
черное море
крым
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за три часа вечером в среду сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.17 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом и 13 – над акваторией Черного моря, уточнили в российском военном ведомстве.Силы российской ПВО и Черноморского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
черное море
крым
новости крыма, черное море, крым, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников

Над Крымом и Черным морем сбили 30 беспилотников за три часа

23:23 17.12.2025 (обновлено: 23:32 17.12.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за три часа вечером в среду сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
17 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом и 13 – над акваторией Черного моря, уточнили в российском военном ведомстве.
Силы российской ПВО и Черноморского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 20:51
Атака ВСУ на Крым – что известно
 
Новости КрымаЧерное мореКрымПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
