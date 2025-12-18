Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/drony-vsu-atakovali-mashinu-energetikov-v-khersonskoy-oblasti---est-zhertvy-1151801815.html
Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы
Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы
ВСУ атаковали ударными беспилониками автомобиль энергетиков в Херсонской области – есть погибший и раненые. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T21:06
2025-12-18T21:06
владимир сальдо
херсонская область
алешки
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали ударными беспилониками автомобиль энергетиков в Херсонской области – есть погибший и раненые. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.По слова губернатора, всем выжившим пострадавшим энергетикам оказана первичная медпомощь в местном ФАП, решается вопрос о доставке раненых в одну из районных больниц.Родным и близким погибшего Владимир Сальдо высказал соболезнования и пообещал "всю необходимую поддержку".Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
херсонская область
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, алешки, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы

ВСУ атаковали дронами машину энергетиков в Херсонской области – есть погибший и раненые

21:06 18.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали ударными беспилониками автомобиль энергетиков в Херсонской области – есть погибший и раненые. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня украинские дроны атаковали село Великие Копани Алешкинского округа. При сбросе с дрона на служебный автомобиль Новотроицкого РЭС (ремонтно-экплуатационняа служба - ред.). Погиб один энергетик, еще три работника "Херсонэнерго" получили ранения", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
По слова губернатора, всем выжившим пострадавшим энергетикам оказана первичная медпомощь в местном ФАП, решается вопрос о доставке раненых в одну из районных больниц.
Родным и близким погибшего Владимир Сальдо высказал соболезнования и пообещал "всю необходимую поддержку".
"Оцениваю этот удар по людям, которые восстанавливают свет для жителей Херсонщины, как военное преступление и террористический акт", – подчеркнул губернатор региона.
Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
 
Владимир СальдоХерсонская областьАлешкиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето
21:06Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы
20:55Взрывы в Севастополе - что происходит
20:45В Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда
20:32В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
20:23Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
20:109 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
19:45Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
19:23Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
19:15В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
19:07Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
18:52Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
Лента новостейМолния