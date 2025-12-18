https://crimea.ria.ru/20251218/drony-vsu-atakovali-mashinu-energetikov-v-khersonskoy-oblasti---est-zhertvy-1151801815.html

Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы

Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы

ВСУ атаковали ударными беспилониками автомобиль энергетиков в Херсонской области – есть погибший и раненые. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали ударными беспилониками автомобиль энергетиков в Херсонской области – есть погибший и раненые. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.По слова губернатора, всем выжившим пострадавшим энергетикам оказана первичная медпомощь в местном ФАП, решается вопрос о доставке раненых в одну из районных больниц.Родным и близким погибшего Владимир Сальдо высказал соболезнования и пообещал "всю необходимую поддержку".Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе

