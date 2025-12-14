https://crimea.ria.ru/20251214/vsu-udarili-po-obektam-energetiki-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1151650785.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей – без света временно остались почти 400 тысяч человек. Об этом сообщают губернаторы регионов.Удар по ЛЭП "Джанкой-Мелитополь""Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи "Джанкой — Мелитополь". В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований", - написал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.По его информации, оперативная работа специалистов обеспечила восстановление электроснабжения по резервной схеме, абонентов подключают поэтапно.Дрон ВСУ атаковал электросети в Запорожской областиКроме того, в Запорожской области в результате вражеской атаки повреждены магистральные электрические сети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Свыше 29 тысяч абонентов прифронтовых сел сейчас находятся без электроснабжения, сообщил Балицкий, уточнив, что энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают без отдыха, пытаясь вернуть свет в дома местных жителей в максимально короткие сроки."Нахожусь на связи с аварийными бригадами, получаю информацию о подключениях оперативно", - добавил он.Накануне больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотникови ухудшения погоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигровПогиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской областиЧасть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

