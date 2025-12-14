Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 14.12.2025
ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей
ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 14.12.2025
ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей
ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей – без света временно остались почти 400 тысяч человек. Об этом сообщают губернаторы... РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей – без света временно остались почти 400 тысяч человек. Об этом сообщают губернаторы регионов.Удар по ЛЭП "Джанкой-Мелитополь""Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи "Джанкой — Мелитополь". В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований", - написал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.По его информации, оперативная работа специалистов обеспечила восстановление электроснабжения по резервной схеме, абонентов подключают поэтапно.Дрон ВСУ атаковал электросети в Запорожской областиКроме того, в Запорожской области в результате вражеской атаки повреждены магистральные электрические сети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Свыше 29 тысяч абонентов прифронтовых сел сейчас находятся без электроснабжения, сообщил Балицкий, уточнив, что энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают без отдыха, пытаясь вернуть свет в дома местных жителей в максимально короткие сроки."Нахожусь на связи с аварийными бригадами, получаю информацию о подключениях оперативно", - добавил он.Накануне больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотникови ухудшения погоды.
ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей – без света временно остались почти 400 тысяч человек. Об этом сообщают губернаторы регионов.

Удар по ЛЭП "Джанкой-Мелитополь"

"Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи "Джанкой — Мелитополь". В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований", - написал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
По его информации, оперативная работа специалистов обеспечила восстановление электроснабжения по резервной схеме, абонентов подключают поэтапно.

Дрон ВСУ атаковал электросети в Запорожской области

Кроме того, в Запорожской области в результате вражеской атаки повреждены магистральные электрические сети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате массированного удара БПЛА противника по электросетевой инфраструктуре очередное повреждение получил объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.
Свыше 29 тысяч абонентов прифронтовых сел сейчас находятся без электроснабжения, сообщил Балицкий, уточнив, что энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают без отдыха, пытаясь вернуть свет в дома местных жителей в максимально короткие сроки.
"Нахожусь на связи с аварийными бригадами, получаю информацию о подключениях оперативно", - добавил он.
Накануне больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотникови ухудшения погоды.
