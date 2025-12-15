https://crimea.ria.ru/20251215/khersonskaya-oblast-pod-obstrelami-vsu--est-zhertvy-sredi-mirnykh-zhiteley-1151680165.html

Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей

Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей

Один мирный житель погиб и один ранен при атаках ВСУ на Херсонскую область в последние сутки. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и один ранен при атаках ВСУ на Херсонскую область в последние сутки. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Нижних Серогозах повреждено здание детского сада. Из‑за ударов по энергетической инфраструктуре без света остались свыше 60 тысяч человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Энергетики проводят восстановительные работы.Накануне ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей – без света временно оставались почти 400 тысяч человек. 12 декабря из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены.

