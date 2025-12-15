Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей
Один мирный житель погиб и один ранен при атаках ВСУ на Херсонскую область в последние сутки. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и один ранен при атаках ВСУ на Херсонскую область в последние сутки. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Нижних Серогозах повреждено здание детского сада. Из‑за ударов по энергетической инфраструктуре без света остались свыше 60 тысяч человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Энергетики проводят восстановительные работы.Накануне ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей – без света временно оставались почти 400 тысяч человек. 12 декабря из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены.
Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей

14:09 15.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и один ранен при атаках ВСУ на Херсонскую область в последние сутки. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке удар по легковому автомобилю привел к гибели мирного жителя. Также в городе поврежден продуктовый магазин. Множественные осколочные ранения ног получила 65-летняя жительница села Покровка Голопристанского округа. Госпитализирована в Скадовскую ЦРБ", – проинформировал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Нижних Серогозах повреждено здание детского сада.
Из‑за ударов по энергетической инфраструктуре без света остались свыше 60 тысяч человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Энергетики проводят восстановительные работы.
Накануне ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей – без света временно оставались почти 400 тысяч человек. 12 декабря из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены.
