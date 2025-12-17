Рейтинг@Mail.ru
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/kogda-v-krymu-zakonchatsya-pereboi-s-mobilnym-internetom-1151746880.html
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК –... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T15:33
2025-12-17T16:05
новости
новости крыма
альберт куршутов
связь
связь в крыму
мобильная связь
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131718022_0:192:3105:1939_1920x0_80_0_0_66ab440257bbbbb775c03f1dc84d3f66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.При этом он отметил, что мобильный интернет имеет зональное отключение, вся республика одновременно без интернета не остается. Кроме того, существует большое количество WI-FI зон, а ряд ресурсов выведены в разряд "белого списка" и работают даже при отключенном интернете. В том числе это портал "Госуслуги", сервисы "МИР" и другие.При этом он отметил, что услуги мобильной связи в Крыму не ограничивались – звонки и SMS-сообщения работают в штатном режиме.Минцифры ранее расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131718022_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_75bab57d31b933c4be31f7b78bbdfb9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, альберт куршутов, связь, связь в крыму, мобильная связь, интернет
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом

Ограничения интернета в Крыму носят временный характер – мининформ

15:33 17.12.2025 (обновлено: 16:05 17.12.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнтернет-трафик
Интернет-трафик - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.
"Все понимают, что на сегодня безопасность жителей Республики Крым – главное и основное, и все, что мы делаем ограничительного, делается в интересах их безопасности. Некоторые меры доставляют дискомфорт, но они вынужденные и носят временный характер", - пояснил министр.
При этом он отметил, что мобильный интернет имеет зональное отключение, вся республика одновременно без интернета не остается. Кроме того, существует большое количество WI-FI зон, а ряд ресурсов выведены в разряд "белого списка" и работают даже при отключенном интернете. В том числе это портал "Госуслуги", сервисы "МИР" и другие.
"Белый список" будет расширятся. Что касается общей ситуации, она будет прекращена, как только позволит безопасность исключить эту необходимость", – констатировал Куршутов.
При этом он отметил, что услуги мобильной связи в Крыму не ограничивались – звонки и SMS-сообщения работают в штатном режиме.
Минцифры ранее расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
 
НовостиНовости КрымаАльберт КуршутовСвязьСвязь в КрымуМобильная связьИнтернет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Сбербанк: Крым и Севастополь вошли в топ-3 по приросту турпотока
17:45"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
17:38В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
17:26"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
17:19Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
17:03Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
16:49Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
16:30На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
16:23На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
16:16Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
16:07Когда в малые села Крыма придет проводной интернет
15:51Четыре поселка под Ялтой обесточены
15:33Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
15:24Путин: ядерный щит России - самый современный в мире
15:15"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Лента новостейМолния