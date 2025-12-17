https://crimea.ria.ru/20251217/kogda-v-krymu-zakonchatsya-pereboi-s-mobilnym-internetom-1151746880.html
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК –... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.При этом он отметил, что мобильный интернет имеет зональное отключение, вся республика одновременно без интернета не остается. Кроме того, существует большое количество WI-FI зон, а ряд ресурсов выведены в разряд "белого списка" и работают даже при отключенном интернете. В том числе это портал "Госуслуги", сервисы "МИР" и другие.При этом он отметил, что услуги мобильной связи в Крыму не ограничивались – звонки и SMS-сообщения работают в штатном режиме.Минцифры ранее расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
Ограничения интернета в Крыму носят временный характер – мининформ
15:33 17.12.2025 (обновлено: 16:05 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.
"Все понимают, что на сегодня безопасность жителей Республики Крым – главное и основное, и все, что мы делаем ограничительного, делается в интересах их безопасности. Некоторые меры доставляют дискомфорт, но они вынужденные и носят временный характер", - пояснил министр.
При этом он отметил, что мобильный интернет имеет зональное отключение, вся республика одновременно без интернета не остается. Кроме того, существует большое количество WI-FI зон, а ряд ресурсов выведены в разряд "белого списка" и работают даже при отключенном интернете. В том числе это портал "Госуслуги", сервисы "МИР" и другие.
"Белый список" будет расширятся. Что касается общей ситуации, она будет прекращена, как только позволит безопасность исключить эту необходимость", – констатировал Куршутов.
При этом он отметил, что услуги мобильной связи в Крыму не ограничивались – звонки и SMS-сообщения работают в штатном режиме.
Минцифры ранее расширило перечень российских сайтов
, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.
