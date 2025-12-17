https://crimea.ria.ru/20251217/kogda-v-krymu-zakonchatsya-pereboi-s-mobilnym-internetom-1151746880.html

Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом

Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом

Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК –... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T15:33

2025-12-17T15:33

2025-12-17T16:05

новости

новости крыма

альберт куршутов

связь

связь в крыму

мобильная связь

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131718022_0:192:3105:1939_1920x0_80_0_0_66ab440257bbbbb775c03f1dc84d3f66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Ограничения интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.При этом он отметил, что мобильный интернет имеет зональное отключение, вся республика одновременно без интернета не остается. Кроме того, существует большое количество WI-FI зон, а ряд ресурсов выведены в разряд "белого списка" и работают даже при отключенном интернете. В том числе это портал "Госуслуги", сервисы "МИР" и другие.При этом он отметил, что услуги мобильной связи в Крыму не ограничивались – звонки и SMS-сообщения работают в штатном режиме.Минцифры ранее расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, альберт куршутов, связь, связь в крыму, мобильная связь, интернет