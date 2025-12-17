Рейтинг@Mail.ru
Крым – Россия: зачем власть и дипломаты все время это повторяют - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Крым – Россия: зачем власть и дипломаты все время это повторяют
Крым – Россия: зачем власть и дипломаты все время это повторяют - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Крым – Россия: зачем власть и дипломаты все время это повторяют
Повторение непреложного факта о том, что Крым есть часть России, как Донбасс и Новороссия, является необходимой составляющей переговорного процесса по Украине... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Повторение непреложного факта о том, что Крым есть часть России, как Донбасс и Новороссия, является необходимой составляющей переговорного процесса по Украине. В этом уверен профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Свое мнение эксперт обосновал в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта.По мнению Манойло, то, что о принадлежности Крыма России регулярно повторяют, очень правильно, и никогда это не бывает лишним."Я считаю, что Рябков сделал абсолютно правильную вещь. Надо постоянно напоминать об этом", – выразил мнение политолог.Дело в том, что эти тезисы озвучиваются для Запада, а не для Киева, считает эксперт, и прежде всего для США, с которыми происходит прямая коммуникация РФ для урегулирования конфликта на Украине.И такого содержания повторения необходимы, "чтобы наши уважаемые американские партнеры не забыли, что у Российской Федерации есть Конституция и в ней четыре новых субъекта Российской Федерации прямым образом прописаны", сказал Манойло.Объясняются риски тем, что у такой иллюзии, "которая строится по принципу, что если нельзя, но очень хочется, то можно, есть опасное свойство: если она появляется в голове, то потом у наших американских партнеров укорениться", отметил собеседник."А затем, когда они дойдут до черты, после которой дальше двигаться нельзя, и их щелкнут по носу, для них это будет очень обидно, потому что они с этой мыслью свыклись. И вот Рябков очень правильно делает, напоминая нашим американским партнерам, чтобы у них эта иллюзия даже не успела сформироваться", – сказал эксперт.Манойло отметил также, что с правовой точки зрения принадлежность России Крыма, как и Донбасса, и Новороссии – это вопрос, не допускающий каких-либо интерпретаций.Украина сама отдала Крым России – ЛукашенкоСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – ЛавровЖелезобетонно: у Зеленского не получится вернуть КрымВ Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
Крым – Россия: зачем власть и дипломаты все время это повторяют

Напоминание о принадлежности Крыма России – составляющая переговорного процесса по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Повторение непреложного факта о том, что Крым есть часть России, как Донбасс и Новороссия, является необходимой составляющей переговорного процесса по Украине. В этом уверен профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Свое мнение эксперт обосновал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Накануне заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта.
По мнению Манойло, то, что о принадлежности Крыма России регулярно повторяют, очень правильно, и никогда это не бывает лишним.
"Я считаю, что Рябков сделал абсолютно правильную вещь. Надо постоянно напоминать об этом", – выразил мнение политолог.
Дело в том, что эти тезисы озвучиваются для Запада, а не для Киева, считает эксперт, и прежде всего для США, с которыми происходит прямая коммуникация РФ для урегулирования конфликта на Украине.
И такого содержания повторения необходимы, "чтобы наши уважаемые американские партнеры не забыли, что у Российской Федерации есть Конституция и в ней четыре новых субъекта Российской Федерации прямым образом прописаны", сказал Манойло.

"Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы у наших американских партнеров в голове не выстраивались иллюзии о том, что эти субъекты только формально субъекты. И что это территория, которую нужно так или иначе переиграть в процессе переговоров и движения очередных мирных планов со стороны Соединенных Штатов", – сказал спикер.

Объясняются риски тем, что у такой иллюзии, "которая строится по принципу, что если нельзя, но очень хочется, то можно, есть опасное свойство: если она появляется в голове, то потом у наших американских партнеров укорениться", отметил собеседник.
"А затем, когда они дойдут до черты, после которой дальше двигаться нельзя, и их щелкнут по носу, для них это будет очень обидно, потому что они с этой мыслью свыклись. И вот Рябков очень правильно делает, напоминая нашим американским партнерам, чтобы у них эта иллюзия даже не успела сформироваться", – сказал эксперт.
Манойло отметил также, что с правовой точки зрения принадлежность России Крыма, как и Донбасса, и Новороссии – это вопрос, не допускающий каких-либо интерпретаций.

"Потому что есть Конституция Российской Федерации, в Конституции четыре новых региона явным образом прописаны. Изменения Конституции возможны, но только через процедуру общенационального, общероссийского референдума", – подытожил он.

