Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым
Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T14:48
2025-12-14T14:56
юрий ушаков
крым
россия
мнения
нато
украина
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о возврате Крыма Украине и вступлении в НАТО.Россия очень четко изложила свою позицию по украинскому урегулированию, которая понятна американцам, рассказал помощник президента РФ. Также США понимают позицию России по вопросу территорий в контексте урегулирования на Украине, отметил Ушаков.И выразил мнение, что вклад украинцев и европейцев в документы по украинскому урегулированию вряд ли будет конструктивным. Помощник президента России усомнился, что после консультаций США с Европой и Украиной в мирном плане появится что-то хорошее. Если в него внесут неприемлемые положения, Москва выразит резкие возражения, подчеркнул Ушаков.Также он проинформировал, что урегулирование конфликта на Украине по "корейскому варианту" никогда не обсуждалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
юрий ушаков, крым, россия, мнения, нато, украина, владимир зеленский
Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым

У Зеленского не получится вернуть Крым – мечты главы киевского режима неосуществимы

14:48 14.12.2025 (обновлено: 14:56 14.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о возврате Крыма Украине и вступлении в НАТО.

"Ничего из этого у него (Зеленского – ред.) не получится.
Насчет Крыма – это железобетонно, 1 000 000%, что не получится. А насчет НАТО – я думаю – тоже 1 000 000%, что не получится", – сказал Ушаков.

Россия очень четко изложила свою позицию по украинскому урегулированию, которая понятна американцам, рассказал помощник президента РФ. Также США понимают позицию России по вопросу территорий в контексте урегулирования на Украине, отметил Ушаков.
И выразил мнение, что вклад украинцев и европейцев в документы по украинскому урегулированию вряд ли будет конструктивным. Помощник президента России усомнился, что после консультаций США с Европой и Украиной в мирном плане появится что-то хорошее. Если в него внесут неприемлемые положения, Москва выразит резкие возражения, подчеркнул Ушаков.
Также он проинформировал, что урегулирование конфликта на Украине по "корейскому варианту" никогда не обсуждалось.
"Мы это не обсуждали, ни разу. Обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Но точно снять кальку с корейской темы, ни разу не обсуждалось это. Я об этом даже не слышал", – подытожил Ушаков.
Юрий УшаковКрымРоссияМненияНАТОУкраинаВладимир Зеленский
 
