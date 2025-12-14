https://crimea.ria.ru/20251214/zhelezobetonno-u-zelenskogo-ne-poluchitsya-vernut-krym-1151655834.html

Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым

Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о возврате Крыма Украине и вступлении в НАТО.Россия очень четко изложила свою позицию по украинскому урегулированию, которая понятна американцам, рассказал помощник президента РФ. Также США понимают позицию России по вопросу территорий в контексте урегулирования на Украине, отметил Ушаков.И выразил мнение, что вклад украинцев и европейцев в документы по украинскому урегулированию вряд ли будет конструктивным. Помощник президента России усомнился, что после консультаций США с Европой и Украиной в мирном плане появится что-то хорошее. Если в него внесут неприемлемые положения, Москва выразит резкие возражения, подчеркнул Ушаков.Также он проинформировал, что урегулирование конфликта на Украине по "корейскому варианту" никогда не обсуждалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

