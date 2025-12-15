https://crimea.ria.ru/20251215/na-kubani-rabotniki-otravilis-serovodorodom-na-nasosnoy-stantsii-1151680590.html

На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции

На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции

На Кубани пятеро работников завода госпитализированы из-за отравления сероводородом при работах на насосной станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На Кубани пятеро работников завода госпитализированы из-за отравления сероводородом при работах на насосной станции, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ.По данным правоохранителей, происшествие случилось в понедельник утром при проведении плановых работ на насосной станции предприятия в станице Ленинградской.Уголовное дело открыто по факту нарушения требований охраны труда. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Следствие продолжается, будет назначен ряд экспертиз.В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин ранее погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочегоМассовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентовВ Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля

