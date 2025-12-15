Рейтинг@Mail.ru
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции - РИА Новости Крым, 15.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251215/na-kubani-rabotniki-otravilis-serovodorodom-na-nasosnoy-stantsii-1151680590.html
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции - РИА Новости Крым, 15.12.2025
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
На Кубани пятеро работников завода госпитализированы из-за отравления сероводородом при работах на насосной станции, сообщает пресс-служба краевого главка СК... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На Кубани пятеро работников завода госпитализированы из-за отравления сероводородом при работах на насосной станции, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ.По данным правоохранителей, происшествие случилось в понедельник утром при проведении плановых работ на насосной станции предприятия в станице Ленинградской.Уголовное дело открыто по факту нарушения требований охраны труда. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Следствие продолжается, будет назначен ряд экспертиз.В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин ранее погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочегоМассовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентовВ Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции

На Кубани работники завода отравились сероводородом при ремонте насосной станции - СК

14:39 15.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На Кубани пятеро работников завода госпитализированы из-за отравления сероводородом при работах на насосной станции, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ.
По данным правоохранителей, происшествие случилось в понедельник утром при проведении плановых работ на насосной станции предприятия в станице Ленинградской.
"При демонтаже задвижки в помещение начала поступать вода, обогащенная сероводородом. Трое рабочих потеряли сознание. Другие работники при извлечении пострадавших также получили отравление. В результате пятеро работников завода были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – проинформировали в ведомстве.
Уголовное дело открыто по факту нарушения требований охраны труда. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Следствие продолжается, будет назначен ряд экспертиз.
В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин ранее погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
 
