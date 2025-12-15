https://crimea.ria.ru/20251215/na-kubani-rabotniki-otravilis-serovodorodom-na-nasosnoy-stantsii-1151680590.html
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции - РИА Новости Крым, 15.12.2025
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
На Кубани пятеро работников завода госпитализированы из-за отравления сероводородом при работах на насосной станции, сообщает пресс-служба краевого главка СК... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T14:39
2025-12-15T14:39
2025-12-15T14:39
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодарский край
происшествия
новости
отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120808817_0:746:2314:2048_1920x0_80_0_0_4564148ed73822abd142888ab5b2568f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На Кубани пятеро работников завода госпитализированы из-за отравления сероводородом при работах на насосной станции, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ.По данным правоохранителей, происшествие случилось в понедельник утром при проведении плановых работ на насосной станции предприятия в станице Ленинградской.Уголовное дело открыто по факту нарушения требований охраны труда. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Следствие продолжается, будет назначен ряд экспертиз.В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин ранее погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочегоМассовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентовВ Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120808817_0:279:1987:1769_1920x0_80_0_0_8826436bc3cb28f914b2e72ce5ceb203.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, происшествия, новости, отравление
На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
На Кубани работники завода отравились сероводородом при ремонте насосной станции - СК