Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с Германией во время Великой Отечественной войны, когда советские войска стояли под Берлином. России оно не нужно, в том числе энергетическое. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Дмитрий Журавлев.По мнению Журавлева, в рамках переговорного процесса по Украине мог обсуждаться вопрос так называемого энергетического перемирия, о готовности к которому глава киевского режима Владимир Зеленский говорил в начале декабря на фоне блэкаута в Киеве.Он отметил, что, хотя киевский режим и пытается подать такое перемирие как некую гуманитарную миссию, в действительности все понимают, что эта энергия пойдет на то, чтобы производить оружие, перевозить его, использовать так далее.Он считает, что во многом именно безусловная позиция России по данному вопросу – никакого перемирия, а только долгосрочный мир – помогает сегодня продвигаться в процессе мирных переговоров с Западом, прежде всего с США, с которыми в этом были разногласия.Стопроцентный мир важен для нас прежде всего потому, что в нем гарантии есть не только у Украины, но и у России, подчеркнул собеседник. "Потому что Украина лихо подписывает любые договоры, только ни одного не выполняет", – подытожил гость эфира.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" сказал, что, если идея Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет, потому что России нужен мир, а не перемирие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с Германией во время Великой Отечественной войны, когда советские войска стояли под Берлином. России оно не нужно, в том числе энергетическое. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился политолог Дмитрий Журавлев.
По мнению Журавлева, в рамках переговорного процесса по Украине мог обсуждаться вопрос так называемого энергетического перемирия, о готовности к которому глава киевского режима Владимир Зеленский говорил в начале декабря на фоне блэкаута в Киеве
.
"Очень возможно, что обсуждали. Но проблема в том, что перемирие в любой сфере с Украиной бессмысленно. В том числе и энергетическое", – считает собеседник.
Он отметил, что, хотя киевский режим и пытается подать такое перемирие как некую гуманитарную миссию, в действительности все понимают, что эта энергия пойдет на то, чтобы производить оружие, перевозить его, использовать так далее.
"Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с немцами, когда мы (советские войска во время Великой Отечественной войны – ред.) стояли под Берлином", – сказал политолог.
Он считает, что во многом именно безусловная позиция России по данному вопросу – никакого перемирия, а только долгосрочный мир – помогает сегодня продвигаться в процессе мирных переговоров с Западом, прежде всего с США, с которыми в этом были разногласия.
"США предлагали сначала перемирие, а потом мир. А мы говорили: "Нет, ребята, если сначала перемирие, то потом война". И Трамп это понял. И это должна теперь понять Украина. Мы не потому против перемирия, что нам не жалко людей – мы против потому, что оно может стать передышкой, после которой будет новый виток конфликта, что не нужно никому", – считает эксперт.
Стопроцентный мир важен для нас прежде всего потому, что в нем гарантии есть не только у Украины, но и у России, подчеркнул собеседник. "Потому что Украина лихо подписывает любые договоры, только ни одного не выполняет", – подытожил гость эфира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" сказал
, что, если идея Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу
является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет, потому что России нужен мир, а не перемирие
.
