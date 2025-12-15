Рейтинг@Mail.ru
Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251215/vozmozhno-li-energeticheskoe-peremirie-s-ukrainoy-1151688689.html
Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с Германией во время Великой Отечественной войны, когда советские войска стояли под Берлином. России оно не... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T21:09
2025-12-15T21:09
мнения
радио "спутник в крыму"
дмитрий журавлев
энергетика
россия
перемирие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_5668d159ffa214401b750c2c285239f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с Германией во время Великой Отечественной войны, когда советские войска стояли под Берлином. России оно не нужно, в том числе энергетическое. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Дмитрий Журавлев.По мнению Журавлева, в рамках переговорного процесса по Украине мог обсуждаться вопрос так называемого энергетического перемирия, о готовности к которому глава киевского режима Владимир Зеленский говорил в начале декабря на фоне блэкаута в Киеве.Он отметил, что, хотя киевский режим и пытается подать такое перемирие как некую гуманитарную миссию, в действительности все понимают, что эта энергия пойдет на то, чтобы производить оружие, перевозить его, использовать так далее.Он считает, что во многом именно безусловная позиция России по данному вопросу – никакого перемирия, а только долгосрочный мир – помогает сегодня продвигаться в процессе мирных переговоров с Западом, прежде всего с США, с которыми в этом были разногласия.Стопроцентный мир важен для нас прежде всего потому, что в нем гарантии есть не только у Украины, но и у России, подчеркнул собеседник. "Потому что Украина лихо подписывает любые договоры, только ни одного не выполняет", – подытожил гость эфира.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" сказал, что, если идея Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет, потому что России нужен мир, а не перемирие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергииАмериканцы обещают "железобетонный" договор по Украине – УшаковНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_39668c47ed61b173b2329a29811b80c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, дмитрий журавлев, энергетика, россия, перемирие, украина
Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной

Энергетическое перемирие с Украиной и любое другое России не нужно – политолог

21:09 15.12.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с Германией во время Великой Отечественной войны, когда советские войска стояли под Берлином. России оно не нужно, в том числе энергетическое. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Дмитрий Журавлев.
По мнению Журавлева, в рамках переговорного процесса по Украине мог обсуждаться вопрос так называемого энергетического перемирия, о готовности к которому глава киевского режима Владимир Зеленский говорил в начале декабря на фоне блэкаута в Киеве.

"Очень возможно, что обсуждали. Но проблема в том, что перемирие в любой сфере с Украиной бессмысленно. В том числе и энергетическое", – считает собеседник.

Он отметил, что, хотя киевский режим и пытается подать такое перемирие как некую гуманитарную миссию, в действительности все понимают, что эта энергия пойдет на то, чтобы производить оружие, перевозить его, использовать так далее.

"Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с немцами, когда мы (советские войска во время Великой Отечественной войны – ред.) стояли под Берлином", – сказал политолог.

Он считает, что во многом именно безусловная позиция России по данному вопросу – никакого перемирия, а только долгосрочный мир – помогает сегодня продвигаться в процессе мирных переговоров с Западом, прежде всего с США, с которыми в этом были разногласия.
"США предлагали сначала перемирие, а потом мир. А мы говорили: "Нет, ребята, если сначала перемирие, то потом война". И Трамп это понял. И это должна теперь понять Украина. Мы не потому против перемирия, что нам не жалко людей – мы против потому, что оно может стать передышкой, после которой будет новый виток конфликта, что не нужно никому", – считает эксперт.
Стопроцентный мир важен для нас прежде всего потому, что в нем гарантии есть не только у Украины, но и у России, подчеркнул собеседник. "Потому что Украина лихо подписывает любые договоры, только ни одного не выполняет", – подытожил гость эфира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" сказал, что, если идея Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет, потому что России нужен мир, а не перемирие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияДмитрий ЖуравлевЭнергетикаРоссияПеремириеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
22:12Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
21:52ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
21:32В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
21:09Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
20:56В Севастополе подешевели мясо и овощи
20:42Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК
20:23Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
20:05Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
19:48Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
19:28Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
19:10В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
18:52В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
18:37Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
18:22Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
18:05Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
17:50Самозанятые в России будут оформлять больничные
Лента новостейМолния