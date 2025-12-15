https://crimea.ria.ru/20251215/vozmozhno-li-energeticheskoe-peremirie-s-ukrainoy-1151688689.html

Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Перемирие с Украиной сегодня – это как перемирие с Германией во время Великой Отечественной войны, когда советские войска стояли под Берлином. России оно не нужно, в том числе энергетическое. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Дмитрий Журавлев.По мнению Журавлева, в рамках переговорного процесса по Украине мог обсуждаться вопрос так называемого энергетического перемирия, о готовности к которому глава киевского режима Владимир Зеленский говорил в начале декабря на фоне блэкаута в Киеве.Он отметил, что, хотя киевский режим и пытается подать такое перемирие как некую гуманитарную миссию, в действительности все понимают, что эта энергия пойдет на то, чтобы производить оружие, перевозить его, использовать так далее.Он считает, что во многом именно безусловная позиция России по данному вопросу – никакого перемирия, а только долгосрочный мир – помогает сегодня продвигаться в процессе мирных переговоров с Западом, прежде всего с США, с которыми в этом были разногласия.Стопроцентный мир важен для нас прежде всего потому, что в нем гарантии есть не только у Украины, но и у России, подчеркнул собеседник. "Потому что Украина лихо подписывает любые договоры, только ни одного не выполняет", – подытожил гость эфира.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" сказал, что, если идея Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу является предлогом для требования о передышке на фронте, то она не пройдет, потому что России нужен мир, а не перемирие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергииАмериканцы обещают "железобетонный" договор по Украине – УшаковНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме

