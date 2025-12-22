https://crimea.ria.ru/20251222/armiya-rossii-osvobodila-vilchu-v-kharkovskoy-oblasti-1151877438.html

Армия России освободила Вильчу в Харьковской области

Армия России освободила Вильчу в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Армия России освободила Вильчу в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T13:04

2025-12-22T13:04

2025-12-22T13:06

харьковская область

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141097702_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_048c640bf6817d5e44a987566a752a6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабКрупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии