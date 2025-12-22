https://crimea.ria.ru/20251222/armiya-rossii-osvobodila-vilchu-v-kharkovskoy-oblasti-1151877438.html
Армия России освободила Вильчу в Харьковской области
Армия России освободила Вильчу в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Армия России освободила Вильчу в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T13:04
2025-12-22T13:04
2025-12-22T13:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабКрупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
