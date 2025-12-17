https://crimea.ria.ru/20251217/tseli-bezuslovno-budut-dostignuty-putin-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-ob-svo-1151739808.html
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
Цели спецоперации безусловно будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Цели спецоперации безусловно будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Военные ВС РФ успешно перемалывают в том числе элитные части ВСУ, включая подразделения, подготовленные на Западе, отметил он.По словам президента, российские войска показывают высокую боеспособность и выучку в сложных условиях, когда за спиной Киева стоят члены НАТО.Ранее в среду президент заявил, что Вооруженные силы России с начала этого года освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
Цели СВО безусловно будут достигнуты - заявление Путина
14:05 17.12.2025 (обновлено: 14:16 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Цели спецоперации безусловно будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
"Цели специальной военной операции безусловно будут достигнуты. Мы предпочитали бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если противоборствующая сторона и их зарубежные покровители от разговора с нами откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем", — заявил президент РФ.
Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Военные ВС РФ успешно перемалывают в том числе элитные части ВСУ, включая подразделения, подготовленные на Западе, отметил он.
По словам президента, российские войска показывают высокую боеспособность и выучку в сложных условиях, когда за спиной Киева стоят члены НАТО.
Ранее в среду президент заявил, что Вооруженные силы России с начала этого года освободили свыше 300 населенных пунктов
в зоне специальной военной операции.
