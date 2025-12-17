Рейтинг@Mail.ru
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
Цели спецоперации безусловно будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:05
2025-12-17T14:16
россия
новости сво
министерство обороны рф
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Цели спецоперации безусловно будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Военные ВС РФ успешно перемалывают в том числе элитные части ВСУ, включая подразделения, подготовленные на Западе, отметил он.По словам президента, российские войска показывают высокую боеспособность и выучку в сложных условиях, когда за спиной Киева стоят члены НАТО.Ранее в среду президент заявил, что Вооруженные силы России с начала этого года освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.
россия
россия, новости сво, министерство обороны рф, владимир путин (политик)
14:05 17.12.2025 (обновлено: 14:16 17.12.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание совета глав государств СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Цели спецоперации безусловно будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
"Цели специальной военной операции безусловно будут достигнуты. Мы предпочитали бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если противоборствующая сторона и их зарубежные покровители от разговора с нами откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем", — заявил президент РФ.
Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Военные ВС РФ успешно перемалывают в том числе элитные части ВСУ, включая подразделения, подготовленные на Западе, отметил он.
По словам президента, российские войска показывают высокую боеспособность и выучку в сложных условиях, когда за спиной Киева стоят члены НАТО.
Ранее в среду президент заявил, что Вооруженные силы России с начала этого года освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФВладимир Путин (политик)
 
Лента новостейМолния