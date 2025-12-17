https://crimea.ria.ru/20251217/armiya-rossii-dvukratno-prevoskhodit-vsu-po-primeneniyu-dronov--minoborony-1151745974.html

Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны

Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны

Вооруженные силы России достигли двукратного превосходства над ВСУ по боевому применению тактических беспилотников. Об этом заявил министр обороны Андрей... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T15:05

2025-12-17T15:05

2025-12-17T15:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России достигли двукратного превосходства над ВСУ по боевому применению тактических беспилотников. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.По его словам, беспилотная авиация взяла на себя функцию основной ударной силы. В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны. Вместе с тем расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую.Глава минобороны подчеркнул, что в следующем году предстоит завершить формирование войск беспилотных систем, перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.Сейчас в авангарде беспилотных войск РФ стоят отряды "Рубикон". Ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.Как отметил Белоусов, для нужд войск беспилотных систем необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск, пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек. Особое внимание требуется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта в войсках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

