https://crimea.ria.ru/20251217/armiya-rossii-dvukratno-prevoskhodit-vsu-po-primeneniyu-dronov--minoborony-1151745974.html
Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
Вооруженные силы России достигли двукратного превосходства над ВСУ по боевому применению тактических беспилотников. Об этом заявил министр обороны Андрей... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T15:05
2025-12-17T15:05
2025-12-17T15:05
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
андрей белоусов
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150904150_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_8c13ee2784aa4bd1dfd36a9a9c5016e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России достигли двукратного превосходства над ВСУ по боевому применению тактических беспилотников. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.По его словам, беспилотная авиация взяла на себя функцию основной ударной силы. В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны. Вместе с тем расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую.Глава минобороны подчеркнул, что в следующем году предстоит завершить формирование войск беспилотных систем, перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.Сейчас в авангарде беспилотных войск РФ стоят отряды "Рубикон". Ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.Как отметил Белоусов, для нужд войск беспилотных систем необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск, пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек. Особое внимание требуется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта в войсках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150904150_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1b0e24f93c637fe35f55ef381db4ff3d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, андрей белоусов, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
Войска России достигли двукратного превосходства над ВСУ по применению БПЛА – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России достигли двукратного превосходства над ВСУ по боевому применению тактических беспилотников. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Если в прошлом году преимущество по боевому применению тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом. А сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником", - сказал Белоусов.
По его словам, беспилотная авиация взяла на себя функцию основной ударной силы. В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны. Вместе с тем расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую.
Глава минобороны подчеркнул, что в следующем году предстоит завершить формирование войск беспилотных систем, перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.
Сейчас в авангарде беспилотных войск РФ стоят отряды "Рубикон". Ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.
Как отметил Белоусов, для нужд войск беспилотных систем необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск, пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек. Особое внимание требуется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта в войсках.
"Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.