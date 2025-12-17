https://crimea.ria.ru/20251217/podrostok-v-destruktivnom-soobschestve--kak-raspoznat-i-chto-delat-1151754261.html
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T16:49
2025-12-17T16:49
2025-12-17T16:49
психология
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
мнения
арсен исмаилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150842345_878:316:2510:1234_1920x0_80_0_0_a8a57583e843e711fe6f75591eb3bf6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными признаками, которые могут говорить о возможном участии ребенка в деструктивных сообществах или приверженности соответствующей идеологии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал клинический психолог, депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.По словам специалиста, если родители уделяют должное внимание своему ребенку, они заметят изменения в его поведении, которые могут нести такие риски.По мнению специалиста, учителям также следует обращать внимание на поведение подростков, хотя нередко из-за перегруженности в работе они не могут делать это полноценно.По словам эксперта, многие подростки вступают в различные деструктивные сообщества, но преступления совершают единицы. Такому ребенку, который переживает проблемы в отношениях с родителями, подвергается издевательствам в школе или испытывает какие-то другие сложности, часто кажется, что яркое проявление агрессии его защитит. Это также можно заметить по его поведению, если проявлять к такому подростку должное внимание.Специалист подчеркнул, что необходимо создавать альтернативы подобным сообществам.Накануне 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150842345_889:295:2376:1410_1920x0_80_0_0_4875134ba71dcfb10fb01a3044511199.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
психология, совет эксперта, мнения, арсен исмаилов
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
Психолог назвал признаки увлеченности подростком деструктивной идеологией
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными признаками, которые могут говорить о возможном участии ребенка в деструктивных сообществах или приверженности соответствующей идеологии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал клинический психолог, депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.
По словам специалиста, если родители уделяют должное внимание своему ребенку, они заметят изменения в его поведении, которые могут нести такие риски.
"Это яркие маркеры, их можно отследить: изменения в одежде, в высказываниях. Да, такой подросток не всегда может пропагандировать какую-то деструктивную идеологию, но непременно бросятся в глаза радикальные изменения эмоционального состояния подростка, когда он становится очень вспыльчивым, чрезмерно агрессирует, в его речи появляются тяжелые выражения, например, желание причинить кому-то насилие, вплоть до убийства", – сказал Исмаилов.
По мнению специалиста, учителям также следует обращать внимание на поведение подростков, хотя нередко из-за перегруженности в работе они не могут делать это полноценно.
"В школах есть психологи. Если эта работа выстроена не формально, а по-настоящему, то преподаватель должен направлять ребенка к социальному педагогу или школьному психологу. Если эта работа ведется нормально, нет никаких проблем выявить", – уверен психолог.
По словам эксперта, многие подростки вступают в различные деструктивные сообщества, но преступления совершают единицы. Такому ребенку, который переживает проблемы в отношениях с родителями, подвергается издевательствам в школе или испытывает какие-то другие сложности, часто кажется, что яркое проявление агрессии его защитит. Это также можно заметить по его поведению, если проявлять к такому подростку должное внимание.
"В эти деструктивных сообществах такой ребенок чувствует поддержку, не понимая лжи, которая в этих сообществах заложена, и того зла, которое они несут. Он на эту провокацию "ведется". Подросток начинает подражать различными примера в том же сообществе и совершать подобные деяния, которые часто становятся преступными и трагическими", – констатировал Исмаилов.
Специалист подчеркнул, что необходимо создавать альтернативы подобным сообществам.
"Сейчас важно привлекать молодежь и в политическую, и в общественную, и в патриотическую деятельность. Есть много направлений, где молодежь может себя проявить. Но для этого нужны взрослые, которые поддержат, направят и помогут", – заключил эксперт.
Накануне 15-летний подросток совершил вооруженное нападение
в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.
По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение
10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.
На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства
. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.