https://crimea.ria.ru/20251217/podrostok-v-destruktivnom-soobschestve--kak-raspoznat-i-chto-delat-1151754261.html

Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать

Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать

Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T16:49

2025-12-17T16:49

2025-12-17T16:49

психология

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

мнения

арсен исмаилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150842345_878:316:2510:1234_1920x0_80_0_0_a8a57583e843e711fe6f75591eb3bf6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными признаками, которые могут говорить о возможном участии ребенка в деструктивных сообществах или приверженности соответствующей идеологии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал клинический психолог, депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.По словам специалиста, если родители уделяют должное внимание своему ребенку, они заметят изменения в его поведении, которые могут нести такие риски.По мнению специалиста, учителям также следует обращать внимание на поведение подростков, хотя нередко из-за перегруженности в работе они не могут делать это полноценно.По словам эксперта, многие подростки вступают в различные деструктивные сообщества, но преступления совершают единицы. Такому ребенку, который переживает проблемы в отношениях с родителями, подвергается издевательствам в школе или испытывает какие-то другие сложности, часто кажется, что яркое проявление агрессии его защитит. Это также можно заметить по его поведению, если проявлять к такому подростку должное внимание.Специалист подчеркнул, что необходимо создавать альтернативы подобным сообществам.Накануне 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, совет эксперта, мнения, арсен исмаилов