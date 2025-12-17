Рейтинг@Mail.ru
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251217/podrostok-v-destruktivnom-soobschestve--kak-raspoznat-i-chto-delat-1151754261.html
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T16:49
2025-12-17T16:49
психология
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
мнения
арсен исмаилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150842345_878:316:2510:1234_1920x0_80_0_0_a8a57583e843e711fe6f75591eb3bf6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными признаками, которые могут говорить о возможном участии ребенка в деструктивных сообществах или приверженности соответствующей идеологии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал клинический психолог, депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.По словам специалиста, если родители уделяют должное внимание своему ребенку, они заметят изменения в его поведении, которые могут нести такие риски.По мнению специалиста, учителям также следует обращать внимание на поведение подростков, хотя нередко из-за перегруженности в работе они не могут делать это полноценно.По словам эксперта, многие подростки вступают в различные деструктивные сообщества, но преступления совершают единицы. Такому ребенку, который переживает проблемы в отношениях с родителями, подвергается издевательствам в школе или испытывает какие-то другие сложности, часто кажется, что яркое проявление агрессии его защитит. Это также можно заметить по его поведению, если проявлять к такому подростку должное внимание.Специалист подчеркнул, что необходимо создавать альтернативы подобным сообществам.Накануне 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150842345_889:295:2376:1410_1920x0_80_0_0_4875134ba71dcfb10fb01a3044511199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психология, совет эксперта, мнения, арсен исмаилов
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать

Психолог назвал признаки увлеченности подростком деструктивной идеологией

16:49 17.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения в школе
Антитеррористические учения в школе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Резкие изменения в поведении подростка, чрезмерная агрессия, высказываемые желания применить насилие к тем или иным людям являются наиболее заметными признаками, которые могут говорить о возможном участии ребенка в деструктивных сообществах или приверженности соответствующей идеологии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал клинический психолог, депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.
По словам специалиста, если родители уделяют должное внимание своему ребенку, они заметят изменения в его поведении, которые могут нести такие риски.
"Это яркие маркеры, их можно отследить: изменения в одежде, в высказываниях. Да, такой подросток не всегда может пропагандировать какую-то деструктивную идеологию, но непременно бросятся в глаза радикальные изменения эмоционального состояния подростка, когда он становится очень вспыльчивым, чрезмерно агрессирует, в его речи появляются тяжелые выражения, например, желание причинить кому-то насилие, вплоть до убийства", – сказал Исмаилов.
По мнению специалиста, учителям также следует обращать внимание на поведение подростков, хотя нередко из-за перегруженности в работе они не могут делать это полноценно.
"В школах есть психологи. Если эта работа выстроена не формально, а по-настоящему, то преподаватель должен направлять ребенка к социальному педагогу или школьному психологу. Если эта работа ведется нормально, нет никаких проблем выявить", – уверен психолог.
По словам эксперта, многие подростки вступают в различные деструктивные сообщества, но преступления совершают единицы. Такому ребенку, который переживает проблемы в отношениях с родителями, подвергается издевательствам в школе или испытывает какие-то другие сложности, часто кажется, что яркое проявление агрессии его защитит. Это также можно заметить по его поведению, если проявлять к такому подростку должное внимание.
"В эти деструктивных сообществах такой ребенок чувствует поддержку, не понимая лжи, которая в этих сообществах заложена, и того зла, которое они несут. Он на эту провокацию "ведется". Подросток начинает подражать различными примера в том же сообществе и совершать подобные деяния, которые часто становятся преступными и трагическими", – констатировал Исмаилов.
Специалист подчеркнул, что необходимо создавать альтернативы подобным сообществам.
"Сейчас важно привлекать молодежь и в политическую, и в общественную, и в патриотическую деятельность. Есть много направлений, где молодежь может себя проявить. Но для этого нужны взрослые, которые поддержат, направят и помогут", – заключил эксперт.
Накануне 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.
По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.
На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"ПсихологияСовет экспертаМненияАрсен Исмаилов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Сбербанк: Крым и Севастополь вошли в топ-3 по приросту турпотока
17:45"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
17:38В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
17:26"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
17:19Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
17:03Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
16:49Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
16:30На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
16:23На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
16:16Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
16:07Когда в малые села Крыма придет проводной интернет
15:51Четыре поселка под Ялтой обесточены
15:33Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
15:24Путин: ядерный щит России - самый современный в мире
15:15"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Лента новостейМолния