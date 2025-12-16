https://crimea.ria.ru/20251216/chp-v-podmoskove-shkolnik-s-nozhom-napal-na-uchenikov-v-odintsovo-1151699411.html

ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово

Ученик в подмосковном Одинцове напал с ножом на школьников, есть раненые. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на оперативные службы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Ученик в подмосковном Одинцове напал с ножом на школьников, есть раненые. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на оперативные службы.Инцидент произошел во вторник утром в поселке Горки-2. Предварительно, ученик средней школы, вооруженный ножом, нанес травмы нескольким учащимся. Однако пока официальной информации об этом нет. По информации очевидцев, сейчас проводится эвакуация детей и учителей. Подробности выясняются.

