ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово
ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово - РИА Новости Крым, 16.12.2025
ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово
16.12.2025
2025-12-16T10:23
2025-12-16T10:23
2025-12-16T10:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Ученик в подмосковном Одинцове напал с ножом на школьников, есть раненые. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на оперативные службы.Инцидент произошел во вторник утром в поселке Горки-2. Предварительно, ученик средней школы, вооруженный ножом, нанес травмы нескольким учащимся. Однако пока официальной информации об этом нет. По информации очевидцев, сейчас проводится эвакуация детей и учителей. Подробности выясняются.
ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово
Школьник с ножом напал на учеников в Одинцово - СМИ
10:23 16.12.2025 (обновлено: 10:32 16.12.2025)