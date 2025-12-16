Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крым на первом месте в России по классификации средств размещения, при этом отельерам необходимо указывать реестровый номер при размещении рекламы. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
" С 1 января 2025 года в РФ прошла реформа системы классификации средств размещений. Республика Крым достойно справилась с этой работой и среди тех субъектов РФ, где более тысячи средств размещения, заняла первое место в стране", – напомнил министр.
При этом он подчеркнул, что с 1 сентября 2025 года ни одно средство размещения не имеет права публиковать рекламную информацию без реестрового номера объекта и ссылки на единый реестр классифицированных средств размещения.
"В связи с этим всем руководителям средств размещения необходимо проверить свои данные на всех площадках. Реестровый номер присваивается при прохождении классификации, ссылка также присваивается при непосредственном включении объекта в реестр. В рамках контрольно-надзорной деятельности министерство отслеживает размещение вот этого реестрового номера на каналах продаж", – отметил Ганзий.
По словам главы крымского курортного ведомства, чтобы правильно разместить реестровый номер, руководителям средств размещения следует обратиться к методическим рекомендациям, разработанным Минкурортов республики. Дополнительные консультации можно получить в отделе контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма.
