Классификация отелей в Крыму – как идет процесс - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
Классификация отелей в Крыму – как идет процесс - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
Крым на первом месте в России по классификации средств размещения, при этом отельерам необходимо указывать реестровый номер при размещении рекламы. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.12.2025
сергей ганзий
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крым на первом месте в России по классификации средств размещения, при этом отельерам необходимо указывать реестровый номер при размещении рекламы. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.При этом он подчеркнул, что с 1 сентября 2025 года ни одно средство размещения не имеет права публиковать рекламную информацию без реестрового номера объекта и ссылки на единый реестр классифицированных средств размещения.По словам главы крымского курортного ведомства, чтобы правильно разместить реестровый номер, руководителям средств размещения следует обратиться к методическим рекомендациям, разработанным Минкурортов республики. Дополнительные консультации можно получить в отделе контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый годВ Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домовНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
сергей ганзий, новости, отдых в крыму, крым курортный, минкурортов крыма
Классификация отелей в Крыму – как идет процесс

Крым на первом месте в России по классификации отелей – Минкурортов

21:48 16.12.2025
 
Отдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крым на первом месте в России по классификации средств размещения, при этом отельерам необходимо указывать реестровый номер при размещении рекламы. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

" С 1 января 2025 года в РФ прошла реформа системы классификации средств размещений. Республика Крым достойно справилась с этой работой и среди тех субъектов РФ, где более тысячи средств размещения, заняла первое место в стране", – напомнил министр.

При этом он подчеркнул, что с 1 сентября 2025 года ни одно средство размещения не имеет права публиковать рекламную информацию без реестрового номера объекта и ссылки на единый реестр классифицированных средств размещения.
"В связи с этим всем руководителям средств размещения необходимо проверить свои данные на всех площадках. Реестровый номер присваивается при прохождении классификации, ссылка также присваивается при непосредственном включении объекта в реестр. В рамках контрольно-надзорной деятельности министерство отслеживает размещение вот этого реестрового номера на каналах продаж", – отметил Ганзий.
По словам главы крымского курортного ведомства, чтобы правильно разместить реестровый номер, руководителям средств размещения следует обратиться к методическим рекомендациям, разработанным Минкурортов республики. Дополнительные консультации можно получить в отделе контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма.
Сергей ГанзийНовостиОтдых в КрымуКрым курортныйМинкурортов Крыма
 
