Классификация отелей в Крыму – как идет процесс

Классификация отелей в Крыму – как идет процесс - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Классификация отелей в Крыму – как идет процесс

Крым на первом месте в России по классификации средств размещения, при этом отельерам необходимо указывать реестровый номер при размещении рекламы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крым на первом месте в России по классификации средств размещения, при этом отельерам необходимо указывать реестровый номер при размещении рекламы. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.При этом он подчеркнул, что с 1 сентября 2025 года ни одно средство размещения не имеет права публиковать рекламную информацию без реестрового номера объекта и ссылки на единый реестр классифицированных средств размещения.По словам главы крымского курортного ведомства, чтобы правильно разместить реестровый номер, руководителям средств размещения следует обратиться к методическим рекомендациям, разработанным Минкурортов республики. Дополнительные консультации можно получить в отделе контрольно-надзорной деятельности в сфере туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый годВ Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домовНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

