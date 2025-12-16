Рейтинг@Mail.ru
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/turisty-raskupayut-leto-v-krymu--uzhe-seychas-broniruyut-oteli-na-iyul-1151714140.html
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T21:14
2025-12-16T21:14
крым
туризм в крыму
сергей ганзий
минкурортов крыма
новости крыма
новый год в крыму
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/91/1114639151_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d5c2244654ea32e0790e695d0403f7c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Если же говорить о новогодних праздниках, то, по словам министра, на сегодняшний день Крым уже превысил планку в 55% в части бронирования номерного фонда."И на 40% у нас забронирован номерной фронд на рождественские праздники. Это примерно соответствует показателям 2024 года, в то же время туроператоры отмечают рост в этом направлении в среднем на 30%", – рассказал глава профильного министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераТуристы выбирают новогодний Крым – цены и направленияТурпоток в Крым вырос на 15%
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/91/1114639151_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_355a3b8286d73ededbd392f7df555e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма, новости крыма, новый год в крыму, отдых в крыму
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль

Туристы уже бронируют отдых в Крыму на лето 2026 года – Минкурортов

21:14 16.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкХудожник на городском пляже в Гурзуфе
Художник на городском пляже в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Продажи на сезон 2026 года стартовали еще в октябре. Действительно, увеличился этот лаг бронирования, для нас это важно и отрадно. Встречался с руководителями средств размещения города Судак, которые подтверждают, что у них уже идут бронирования на июль и август 2026 года", – сказал Ганзий.

Если же говорить о новогодних праздниках, то, по словам министра, на сегодняшний день Крым уже превысил планку в 55% в части бронирования номерного фонда.
"И на 40% у нас забронирован номерной фронд на рождественские праздники. Это примерно соответствует показателям 2024 года, в то же время туроператоры отмечают рост в этом направлении в среднем на 30%", – рассказал глава профильного министерства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
Турпоток в Крым вырос на 15%
 
КрымТуризм в КрымуСергей ГанзийМинкурортов КрымаНовости КрымаНовый год в КрымуОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
22:08РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты
21:48Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
21:31Ученые считают восстановление древнего Пантикапея невозможным и не нужным
21:14Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
20:56Не зимний декабрь: погода в Крыму удивит
20:42Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
20:21Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века
20:02Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в Одинцово
19:51На Земле разразится магнитная буря – когда ждать активности
19:31Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией
19:10Севастопольская детская больница работала с нарушениями
18:4711 российских семей вернулись с территории Украины
18:28На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
18:10Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
17:45Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
17:40Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
17:30Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИ
17:17В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка
17:01Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение
Лента новостейМолния