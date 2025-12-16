https://crimea.ria.ru/20251216/turisty-raskupayut-leto-v-krymu--uzhe-seychas-broniruyut-oteli-na-iyul-1151714140.html

Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль

Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль

Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Если же говорить о новогодних праздниках, то, по словам министра, на сегодняшний день Крым уже превысил планку в 55% в части бронирования номерного фонда."И на 40% у нас забронирован номерной фронд на рождественские праздники. Это примерно соответствует показателям 2024 года, в то же время туроператоры отмечают рост в этом направлении в среднем на 30%", – рассказал глава профильного министерства.

