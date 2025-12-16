https://crimea.ria.ru/20251216/turisty-raskupayut-leto-v-krymu--uzhe-seychas-broniruyut-oteli-na-iyul-1151714140.html
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T21:14
2025-12-16T21:14
2025-12-16T21:14
крым
туризм в крыму
сергей ганзий
минкурортов крыма
новости крыма
новый год в крыму
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/91/1114639151_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d5c2244654ea32e0790e695d0403f7c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Если же говорить о новогодних праздниках, то, по словам министра, на сегодняшний день Крым уже превысил планку в 55% в части бронирования номерного фонда."И на 40% у нас забронирован номерной фронд на рождественские праздники. Это примерно соответствует показателям 2024 года, в то же время туроператоры отмечают рост в этом направлении в среднем на 30%", – рассказал глава профильного министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераТуристы выбирают новогодний Крым – цены и направленияТурпоток в Крым вырос на 15%
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/91/1114639151_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_355a3b8286d73ededbd392f7df555e8a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма, новости крыма, новый год в крыму, отдых в крыму
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Туристы уже бронируют отдых в Крыму на лето 2026 года – Минкурортов