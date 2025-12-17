Рейтинг@Mail.ru
"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251217/dushili-lyudey-lukashenko-nazval-prichinu-konflikta-na-ukraine-1151725170.html
"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2025
"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
Конфликт на Украине начался из-за насилия и языковых ограничений, которые власти страны начали применять в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T07:59
2025-12-17T07:59
украина
россия
майдан
в мире
политика
внешняя политика
мнения
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине начался из-за насилия и языковых ограничений, которые власти страны начали применять в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.Лукашенко напомнил, что Россия на протяжении многих лет поставляла Украине энергоресурсы по ценам вдвое ниже рыночных."Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот майдан", - добавил президент республики.По словам политика, Украина, вместо того чтобы найти "нормальные отношения с Россией, решила "разбудить спящего медведя".
украина
россия
белоруссия
украина, россия, майдан, в мире, политика, внешняя политика, мнения, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине

Конфликт на Украине начался из-за решения Киева заткнуть рты русскоязычным – Лукашенко

07:59 17.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине начался из-за насилия и языковых ограничений, которые власти страны начали применять в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украине и заставлять их отказаться от русского языка? Пусть люди выбирают себе язык сами… Они решили заткнуть рот русскоязычному населению. Более того, в Одессе… они сожгли людей, которых они считали своими врагами", – приводит РИА Новости слова белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что Россия на протяжении многих лет поставляла Украине энергоресурсы по ценам вдвое ниже рыночных.
"Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот майдан", - добавил президент республики.
По словам политика, Украина, вместо того чтобы найти "нормальные отношения с Россией, решила "разбудить спящего медведя".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
 
Украина Россия Майдан Белоруссия Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр Лукашенко
 
Лента новостейМолния