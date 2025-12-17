https://crimea.ria.ru/20251217/dushili-lyudey-lukashenko-nazval-prichinu-konflikta-na-ukraine-1151725170.html

"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине

17.12.2025

Конфликт на Украине начался из-за насилия и языковых ограничений, которые власти страны начали применять в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине начался из-за насилия и языковых ограничений, которые власти страны начали применять в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.Лукашенко напомнил, что Россия на протяжении многих лет поставляла Украине энергоресурсы по ценам вдвое ниже рыночных."Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот майдан", - добавил президент республики.По словам политика, Украина, вместо того чтобы найти "нормальные отношения с Россией, решила "разбудить спящего медведя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к УкраинеВ Японии признали правду о жителях Крыма и ДонбассаПочему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма

2025

