2025-12-17T07:59
2025-12-17T07:59
2025-12-17T07:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине начался из-за насилия и языковых ограничений, которые власти страны начали применять в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.Лукашенко напомнил, что Россия на протяжении многих лет поставляла Украине энергоресурсы по ценам вдвое ниже рыночных."Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот майдан", - добавил президент республики.По словам политика, Украина, вместо того чтобы найти "нормальные отношения с Россией, решила "разбудить спящего медведя".
украина, россия, майдан, в мире, политика, внешняя политика, мнения, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине начался из-за насилия и языковых ограничений, которые власти страны начали применять в отношении русскоязычного населения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
"Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украине и заставлять их отказаться от русского языка? Пусть люди выбирают себе язык сами… Они решили заткнуть рот русскоязычному населению. Более того, в Одессе… они сожгли людей, которых они считали своими врагами", – приводит РИА Новости слова белорусского лидера.
Лукашенко напомнил, что Россия на протяжении многих лет поставляла Украине энергоресурсы по ценам вдвое ниже рыночных.
"Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот майдан", - добавил президент республики.
По словам политика, Украина, вместо того чтобы найти "нормальные отношения с Россией, решила "разбудить спящего медведя".
