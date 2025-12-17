Рейтинг@Mail.ru
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
На Украине может развязаться гражданская война, когда военные после завершения конфликта вернутся с фронта домой. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Украине может развязаться гражданская война, когда военные после завершения конфликта вернутся с фронта домой. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире украинского телеканала.Около миллиона боевиков с оружием в руках станут угрозой национальной безопасности, ведь окажутся в сложном положении из-за нехватки работы, жилья и стабильного дохода, считает Залужный.По его словам, перспектива возвращения военнослужащих станет "большим вызовом и для страны, и для гражданского общества, и, что характерно, для самих военнослужащих".Вчера секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что генштаб ВСУ требует от Верховной рады ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права.Ранее сообщалось, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.Численность украинских войск до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинские СМИ со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщали, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

Вернувшиеся с фронта солдаты ВСУ могут стать угрозой нацбезопасности Украины - Залужный

10:35 17.12.2025
 
© gettyimages.com AnadoluУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© gettyimages.com Anadolu
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Украине может развязаться гражданская война, когда военные после завершения конфликта вернутся с фронта домой. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире украинского телеканала.
Около миллиона боевиков с оружием в руках станут угрозой национальной безопасности, ведь окажутся в сложном положении из-за нехватки работы, жилья и стабильного дохода, считает Залужный.
"И все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война", - приводит цитату экс-главкома ВСУ РИА Новости.
По его словам, перспектива возвращения военнослужащих станет "большим вызовом и для страны, и для гражданского общества, и, что характерно, для самих военнослужащих".
Вчера секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что генштаб ВСУ требует от Верховной рады ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права.
Ранее сообщалось, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.
Численность украинских войск до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинские СМИ со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщали, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
