16 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

ВСИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь над регионами

ВСИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь над регионами сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Массированный удар отражен над Краснодарским краем - там сбит 31 вражеский дрон, над Ростовской областью уничтожили 22 БПЛА, над Воронежской – 10, четыре беспилотника сбили над Волгоградской и три - над Брянской областями, уточнили в оборонном ведомстве.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате падения обломков БПЛА был поврежден гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов, которое оперативно потушили.В Ростовской области БПЛА были подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Люди не пострадали. В станице Николаевская повреждено имущество частного предприятия. Ранее оперштаб Кубани сообщал о двух пострадавших жителях в Славянском районе при атаке ВСУ на край. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

