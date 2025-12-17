https://crimea.ria.ru/20251217/16-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1151724758.html
16 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
ВСИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь над регионами
07:17 17.12.2025 (обновлено: 07:26 17.12.2025)
ВСИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь над регионами сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены по восемь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского и Черного морей". - говорится в сообщении.
Массированный удар отражен над Краснодарским краем - там сбит 31 вражеский дрон, над Ростовской областью уничтожили 22 БПЛА, над Воронежской – 10, четыре беспилотника сбили над Волгоградской и три - над Брянской областями, уточнили в оборонном ведомстве.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате падения обломков БПЛА был поврежден гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов, которое оперативно потушили.
В Ростовской области БПЛА были подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Люди не пострадали. В станице Николаевская повреждено имущество частного предприятия.
Ранее оперштаб Кубани сообщал о двух пострадавших
жителях в Славянском районе при атаке ВСУ на край. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах.
