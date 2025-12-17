https://crimea.ria.ru/20251217/dva-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-kuban-1151723998.html

Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань

Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань

В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T05:59

2025-12-17T05:59

2025-12-17T06:08

кубань

краснодарский край

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Фрагменты вражеских беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный. "В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. На местах работают оперативные и специальные службы", - уточнили в оперштабе.В Красноармейском районе фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. "В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, также пострадало здание склада", - отметили в оперативном штабе.Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, безопасность