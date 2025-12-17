https://crimea.ria.ru/20251217/dva-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-kuban-1151723998.html
Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных...
2025-12-17T05:59
2025-12-17T05:59
2025-12-17T06:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Фрагменты вражеских беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный. "В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. На местах работают оперативные и специальные службы", - уточнили в оперштабе.В Красноармейском районе фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. "В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, также пострадало здание склада", - отметили в оперативном штабе.Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
В Краснодарском крае два человека получили ранения при атаке беспилотников ВСУ
05:59 17.12.2025 (обновлено: 06:08 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
"В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Фрагменты вражеских беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный.
"В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. На местах работают оперативные и специальные службы", - уточнили в оперштабе.
В Красноармейском районе фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский.
"В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, также пострадало здание склада", - отметили в оперативном штабе.
Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы.
