Какой сегодня праздник: 17 декабря
Какой сегодня праздник: 17 декабря
Какой сегодня праздник: 17 декабря
Какой сегодня праздник: 17 декабря
Сегодня в России – День Ракетных войск стратегического назначения, а также День образования Российской фельдъегерской связи. В этот день в 1903 году в США... РИА Новости Крым, 17.12.2025
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Сегодня в России – День Ракетных войск стратегического назначения, а также День образования Российской фельдъегерской связи. В этот день в 1903 году в США состоялся первый в мире полет самолета, а в 1989-м вышла в эфир первая серия мультсериала "Симпсоны". Родились Народный артист СССР Леонид Броневой, американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович.Что празднуют в миреВ России сегодня День Ракетных войск стратегического назначения. Между прочим, в составе РВСН входят целых три ракетных армии. И этими ребятами страна может по праву гордиться. Кстати, вот вам еще один повод для гордости: самой первой в мире реактивной системой залпового огня стала наша знаменитая "Катюша".В век высоких интернет-технологий даже само слово "фельдъегерь" звучит немножко старомодно. А между тем, это сверхважные люди – военные или правительственные курьеры, доставляющие секретные документы, завладеть которыми хотят разные шпионы и другие супостаты. Сегодня у этих супер-почтальонов профессиональный праздник – День образования Российской фельдъегерской связи.Устали? Утомились? Напряжены? День ванных флотилий как нельзя кстати. Горячая ванна с воздушной пеной и целебной морской солью непременно поднимет настроение. А если добавить свечи, зажечь аромалампу и включить музыку – тотальный обновляющий релакс гарантирован.Если вы не подкаблучник, значит – выкаблучник. Так считают авторы этого праздника: дескать, однажды произошел раскол, и мужское общество разделилось на два лагеря: некоторые предпочли остаться "под каблуком" у барышень, другие стали скрываться от режима. Так вот, у последних сегодня большой праздник – День выкаблучника.Также в это воскресенье можно отметить День белорусского кино, Праздник утренних иллюзий, День впадения медведя в спячку и День удобной позы. Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра, Ульяны.Знаменательные датыЧеловек всегда хотел летать. Разные товарищи все время придумывали всевозможные штуковины, которые стремились поднять в небо: то монгольфер изобретут, то параплан. А вот два брата-американца Уилбер и Орвилл Райт взяли да и придумали первый летательный аппарат с двигателем. Получилось, конечно, не сразу, но в 17 декабря 1903 года деревянный самолет с пропеллером из трех склеенных кусков ели все-таки взмыл к облакам.В этот день в 1989-м вышла в эфир первая серия самого длинного в мире мультсериала "Симпсоны". И вот вам парочка фактов по этому случаю: Гомер – имя отца Мэтта Гроунинга (автор идеи), Мардж – вариация имени его матери (Маргарет), Лиза и Мэгги – имена сестер, а название города Спрингфилд было выбрано Гроунингом потому, что это один из самых распространенных американских топонимов. На карте США – 34 города, носящих название Спрингфилд.Кто родился в этот день17 декабря 1928 года на свет появился советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР Леонид Броневой. Трудно представить, но впервые приехав в Москву с маленькой дочкой, вдовец Броневой зарабатывал на пропитание, играя в домино. Потом устроился на службу в театр, а дальше грянули "Семнадцать мгновений весны". Наравне с бесподобным Штирлицем, кумиром миллионов вдруг стал киношный шеф гестапо Мюллер. Говорят, на эту роль Броневого утвердил лично Андропов. Юрий Владимирович вдруг вспомнил, что некоторое время в юности он жил в Киеве на квартире у "какого-то Броневого", который кормил и поил нищего студента. Оказалось, это был дядька Леонида Сергеевича.А еще сегодня свой 50-й день рождения отмечает американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович. Кстати, Милла не только играет в кино, но и увлекается боевыми искусствами, строит кукольные домики с мебелью, готовит борщ и придумывает одежду для собственной линии "Jovovich-Hawk".Кроме того, в этот день родились знаменитый швейцарский алхимик, врач, философ Парацельс, заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова, российская телеведущая, фотомодель, актриса и певица Оксана Федорова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 17 декабря

Что празднуют в России и в мире 17 декабря

00:00 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Сегодня в России – День Ракетных войск стратегического назначения, а также День образования Российской фельдъегерской связи. В этот день в 1903 году в США состоялся первый в мире полет самолета, а в 1989-м вышла в эфир первая серия мультсериала "Симпсоны". Родились Народный артист СССР Леонид Броневой, американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович.

Что празднуют в мире

В России сегодня День Ракетных войск стратегического назначения. Между прочим, в составе РВСН входят целых три ракетных армии. И этими ребятами страна может по праву гордиться. Кстати, вот вам еще один повод для гордости: самой первой в мире реактивной системой залпового огня стала наша знаменитая "Катюша".
В век высоких интернет-технологий даже само слово "фельдъегерь" звучит немножко старомодно. А между тем, это сверхважные люди – военные или правительственные курьеры, доставляющие секретные документы, завладеть которыми хотят разные шпионы и другие супостаты. Сегодня у этих супер-почтальонов профессиональный праздник – День образования Российской фельдъегерской связи.
Устали? Утомились? Напряжены? День ванных флотилий как нельзя кстати. Горячая ванна с воздушной пеной и целебной морской солью непременно поднимет настроение. А если добавить свечи, зажечь аромалампу и включить музыку – тотальный обновляющий релакс гарантирован.
Если вы не подкаблучник, значит – выкаблучник. Так считают авторы этого праздника: дескать, однажды произошел раскол, и мужское общество разделилось на два лагеря: некоторые предпочли остаться "под каблуком" у барышень, другие стали скрываться от режима. Так вот, у последних сегодня большой праздник – День выкаблучника.
Также в это воскресенье можно отметить День белорусского кино, Праздник утренних иллюзий, День впадения медведя в спячку и День удобной позы. Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра, Ульяны.

Знаменательные даты

Человек всегда хотел летать. Разные товарищи все время придумывали всевозможные штуковины, которые стремились поднять в небо: то монгольфер изобретут, то параплан. А вот два брата-американца Уилбер и Орвилл Райт взяли да и придумали первый летательный аппарат с двигателем. Получилось, конечно, не сразу, но в 17 декабря 1903 года деревянный самолет с пропеллером из трех склеенных кусков ели все-таки взмыл к облакам.
В этот день в 1989-м вышла в эфир первая серия самого длинного в мире мультсериала "Симпсоны". И вот вам парочка фактов по этому случаю: Гомер – имя отца Мэтта Гроунинга (автор идеи), Мардж – вариация имени его матери (Маргарет), Лиза и Мэгги – имена сестер, а название города Спрингфилд было выбрано Гроунингом потому, что это один из самых распространенных американских топонимов. На карте США – 34 города, носящих название Спрингфилд.

Кто родился в этот день

17 декабря 1928 года на свет появился советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР Леонид Броневой. Трудно представить, но впервые приехав в Москву с маленькой дочкой, вдовец Броневой зарабатывал на пропитание, играя в домино. Потом устроился на службу в театр, а дальше грянули "Семнадцать мгновений весны". Наравне с бесподобным Штирлицем, кумиром миллионов вдруг стал киношный шеф гестапо Мюллер. Говорят, на эту роль Броневого утвердил лично Андропов. Юрий Владимирович вдруг вспомнил, что некоторое время в юности он жил в Киеве на квартире у "какого-то Броневого", который кормил и поил нищего студента. Оказалось, это был дядька Леонида Сергеевича.
А еще сегодня свой 50-й день рождения отмечает американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович. Кстати, Милла не только играет в кино, но и увлекается боевыми искусствами, строит кукольные домики с мебелью, готовит борщ и придумывает одежду для собственной линии "Jovovich-Hawk".
Кроме того, в этот день родились знаменитый швейцарский алхимик, врач, философ Парацельс, заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова, российская телеведущая, фотомодель, актриса и певица Оксана Федорова.
