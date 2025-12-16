Не зимний декабрь: погода в Крыму удивит
В Крыму ожидается до + 12 градусов тепла и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму область повышенного давления определит характер погоды до конца недели, днем температура воздуха прогреется до +12 градусов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Начиная с сегодняшнего дня и до предстоящих выходных характер погоды в Крыму будет определяться областью повышенного давления, поэтому практически без осадков. Дневной температурный фон положительный: +5...+10, где-то +6...+11, а где-то и + 7...+12. Для этого времени года это очень тепло", – рассказала она.
Ночные температуры воздуха будут колебаться, в степи и предгорье "слабо отрицательные", "на побережье хорошо положительные". Так, 17 и 18 декабря от 2 градусов мороза до +3 градусов, а на побережье в ночные часы будет до +5...+7, добавила Любецкая.
"В пятницу, 19 декабря, а также в выходные 20-го и 21-го, ночью от 0 до + 5 градусов тепла. Так что снег, который выпал в горах, лежать не будет. Уже с завтрашнего дня в горах температура воздуха +3...+6. Все растает", – резюмировала она.
Ранее во вторник сообщалось, что на горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров.
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что погода на текущей неделе будет крайне неустойчивой. 13 декабря настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. Видео зимних заснеженных пейзажей опубликовал Туристический центр Ай-Петри.
Читайте также на РИА Новости Крым: