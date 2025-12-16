https://crimea.ria.ru/20251216/ne-zimniy-dekabr-pogoda-v-krymu-udivit--1151702585.html

Не зимний декабрь: погода в Крыму удивит

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму область повышенного давления определит характер погоды до конца недели, днем температура воздуха прогреется до +12 градусов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ночные температуры воздуха будут колебаться, в степи и предгорье "слабо отрицательные", "на побережье хорошо положительные". Так, 17 и 18 декабря от 2 градусов мороза до +3 градусов, а на побережье в ночные часы будет до +5...+7, добавила Любецкая.Ранее во вторник сообщалось, что на горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что погода на текущей неделе будет крайне неустойчивой. 13 декабря настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. Видео зимних заснеженных пейзажей опубликовал Туристический центр Ай-Петри.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в РоссииВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовМороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины

