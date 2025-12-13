Рейтинг@Mail.ru
Мороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Мороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины
Коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. Об этом сообщили городские власти. РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. Об этом сообщили городские власти.В воскресенье вечером синоптики прогнозируют понижение температуры в Симферополе до -6 градусов. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в воскресенье на дорог ожидается гололедица, так как дожди, которые прошли в регионе в пятницу и субботу замерзнут, дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины

23:37 13.12.2025 (обновлено: 23:52 13.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. Об этом сообщили городские власти.

️ "На данный момент на дежурство вышли комбинированные машины МБУ "Город", которые в случае выпадения осадков и образования гололедицы будут осуществлять обработку улиц, спусков, подъемов и мостовых сооружений, обеспечивая тем самым безопасное дорожное движение", сказано в сообщении.

В воскресенье вечером синоптики прогнозируют понижение температуры в Симферополе до -6 градусов. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в воскресенье на дорог ожидается гололедица, так как дожди, которые прошли в регионе в пятницу и субботу замерзнут, дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда.
