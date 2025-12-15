https://crimea.ria.ru/20251215/v-rf-izmenilsya-razmer-i-srok-uplaty-fiksirovannykh-strakhovykh-vznosov-1151674600.html

В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов

В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года. Об этом сообщили в УФНС России... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T21:32

2025-12-15T21:32

2025-12-15T21:32

уфнс россии по республике крым

страхование

финансы

новости

крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101288/57/1012885787_0:175:2925:1820_1920x0_80_0_0_54ad583616553770c133a52df9d477ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года. Об этом сообщили в УФНС России Республике Крым.Если последний день уплаты выпадает на выходной, нерабочий праздничный и (или) нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. В 2025 году – на 29 декабря, отметили специалисты.Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное и на медицинское страхование в совокупном фиксированном размере, подлежащая к уплате индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, арбитражным управляющим, оценщиком, главой крестьянско-фермерского хозяйства за расчетный период 2025 года составляет 53 658 рублей, уточнили в налоговой инспекции."До момента исключения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, статус предпринимателя сохраняется, а также обязанность уплачивать страховые взносы, независимо от того, осуществляется предпринимательская деятельность или нет, и факта получения дохода от этой деятельности", – добавили в УФНС России.Предприниматель уплачивает страховые взносы самостоятельно и таким образом формирует свои пенсионные права. При этом каждый день нахождения в статусе предпринимателя включается в стаж для исчисления пенсии, напомнили специалисты.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплатыСамозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфнс россии по республике крым, страхование, финансы, новости, крым, россия