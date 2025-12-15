Рейтинг@Mail.ru
В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/v-rf-izmenilsya-razmer-i-srok-uplaty-fiksirovannykh-strakhovykh-vznosov-1151674600.html
В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года. Об этом сообщили в УФНС России... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T21:32
2025-12-15T21:32
уфнс россии по республике крым
страхование
финансы
новости
крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101288/57/1012885787_0:175:2925:1820_1920x0_80_0_0_54ad583616553770c133a52df9d477ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года. Об этом сообщили в УФНС России Республике Крым.Если последний день уплаты выпадает на выходной, нерабочий праздничный и (или) нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. В 2025 году – на 29 декабря, отметили специалисты.Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное и на медицинское страхование в совокупном фиксированном размере, подлежащая к уплате индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, арбитражным управляющим, оценщиком, главой крестьянско-фермерского хозяйства за расчетный период 2025 года составляет 53 658 рублей, уточнили в налоговой инспекции."До момента исключения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, статус предпринимателя сохраняется, а также обязанность уплачивать страховые взносы, независимо от того, осуществляется предпринимательская деятельность или нет, и факта получения дохода от этой деятельности", – добавили в УФНС России.Предприниматель уплачивает страховые взносы самостоятельно и таким образом формирует свои пенсионные права. При этом каждый день нахождения в статусе предпринимателя включается в стаж для исчисления пенсии, напомнили специалисты.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплатыСамозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101288/57/1012885787_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6c0d521c270b6163cb08688f9f79767d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфнс россии по республике крым, страхование, финансы, новости, крым, россия
В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов

Как изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов за 2025 год – УФНС

21:32 15.12.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкИнформационный стенд
Информационный стенд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года. Об этом сообщили в УФНС России Республике Крым.
"Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за расчетный период уплачиваются плательщиками в совокупном фиксированном размере в новый срок – не позднее 28 декабря текущего календарного года", – сказано в сообщении.
Если последний день уплаты выпадает на выходной, нерабочий праздничный и (или) нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. В 2025 году – на 29 декабря, отметили специалисты.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное и на медицинское страхование в совокупном фиксированном размере, подлежащая к уплате индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, арбитражным управляющим, оценщиком, главой крестьянско-фермерского хозяйства за расчетный период 2025 года составляет 53 658 рублей, уточнили в налоговой инспекции.
"До момента исключения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, статус предпринимателя сохраняется, а также обязанность уплачивать страховые взносы, независимо от того, осуществляется предпринимательская деятельность или нет, и факта получения дохода от этой деятельности", – добавили в УФНС России.
Предприниматель уплачивает страховые взносы самостоятельно и таким образом формирует свои пенсионные права. При этом каждый день нахождения в статусе предпринимателя включается в стаж для исчисления пенсии, напомнили специалисты.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы
В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье
 
УФНС России по Республике КрымСтрахованиеФинансыНовостиКрымРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
22:12Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
21:52ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
21:32В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
21:09Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
20:56В Севастополе подешевели мясо и овощи
20:42Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК
20:23Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
20:05Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
19:48Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
19:28Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
19:10В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
18:52В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
18:37Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
18:22Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
18:05Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
17:50Самозанятые в России будут оформлять больничные
Лента новостейМолния