В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.По информации председателя ГД, повышается ответственность банков за нарушение требований федерального законодательства в части регулирования операций по вкладам денежных средств граждан и по договорам об оказании финансовых услуг.Также повышается ответственность банков за нарушение требований законодательства по кредитным договорам, заключенным участниками специальной военной операции, подчеркнул Володин.Кроме того, микрофинансовым организациями запрещается оформлять договор потребительского займа ранее четвертого дня после закрытия предыдущего. Также запрещено заключать соглашения о новации обязательств и включать в состав основного долга суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке и иным платежам."Принятые меры позволят защитить граждан, а также будут способствовать пресечению деятельности недобросовестных кредиторов", – уверен Вячеслав Володин.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносовГосдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годыСамозанятые в России будут оформлять больничные

