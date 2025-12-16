Рейтинг@Mail.ru
В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/v-rf-prinyali-zakony-dlya-zaschity-grazhdan-ot-nedobrosovestnykh-kreditorov-1151710643.html
В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов
В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов
В России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T16:04
2025-12-16T16:04
вячеслав володин
закон и право
россия
новости
государственная дума рф
банк
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/10/1114661046_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_daa639cfa8bf218461a9ba99a6451280.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.По информации председателя ГД, повышается ответственность банков за нарушение требований федерального законодательства в части регулирования операций по вкладам денежных средств граждан и по договорам об оказании финансовых услуг.Также повышается ответственность банков за нарушение требований законодательства по кредитным договорам, заключенным участниками специальной военной операции, подчеркнул Володин.Кроме того, микрофинансовым организациями запрещается оформлять договор потребительского займа ранее четвертого дня после закрытия предыдущего. Также запрещено заключать соглашения о новации обязательств и включать в состав основного долга суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке и иным платежам."Принятые меры позволят защитить граждан, а также будут способствовать пресечению деятельности недобросовестных кредиторов", – уверен Вячеслав Володин.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносовГосдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годыСамозанятые в России будут оформлять больничные
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/10/1114661046_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_890b6394c18a188d9e7998c4aa7d74f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, закон и право, россия, новости, государственная дума рф, банк, кредит
В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов

В России принят ряд законов в сфере финансовых услуг для защиты граждан

16:04 16.12.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Принят ряд законов, направленных на защиту прав граждан, которые пользуются финансовыми услугами", – сказано в сообщении.
По информации председателя ГД, повышается ответственность банков за нарушение требований федерального законодательства в части регулирования операций по вкладам денежных средств граждан и по договорам об оказании финансовых услуг.
Также повышается ответственность банков за нарушение требований законодательства по кредитным договорам, заключенным участниками специальной военной операции, подчеркнул Володин.
"Банк России теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1% размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей", – рассказал председатель Госдумы.
Кроме того, микрофинансовым организациями запрещается оформлять договор потребительского займа ранее четвертого дня после закрытия предыдущего. Также запрещено заключать соглашения о новации обязательств и включать в состав основного долга суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке и иным платежам.
"Принятые меры позволят защитить граждан, а также будут способствовать пресечению деятельности недобросовестных кредиторов", – уверен Вячеслав Володин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
Самозанятые в России будут оформлять больничные
 
Вячеслав ВолодинЗакон и правоРоссияНовостиГосударственная Дума РФБанкКредит
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов
16:25Под Симферополем построили школу на 600 мест
16:14Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше
16:04В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов
15:52Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму
15:35В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
15:2210 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском
15:04В Феодосии слышна стрельба
15:03В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи
14:44В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы
14:40В горах под Севастополем спасли 86 туристов
14:31В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны
14:22В Севастополе остановили морской транспорт
13:59Севастополь начали украшать к Новому году
13:48Первый женский в Крыму: история монастыря святой Параскевы
13:42Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков
13:34Пенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области
13:21Новости СВО: киевский режим за сутки потерял 1520 боевиков
13:12Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля
13:05Смерчи и сход лавин прогнозируют в Сочи
Лента новостейМолния