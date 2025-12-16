https://crimea.ria.ru/20251216/pod-simferopolem-postroili-shkolu-na-600-mest-1151711532.html

Под Симферополем построили школу на 600 мест

Под Симферополем построили школу на 600 мест - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Под Симферополем построили школу на 600 мест

В селе Укромное Симферопольского района завершили строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района завершили строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.Он рассказал, что в новом здании школы есть все необходимое для комфортного обучения и всестороннего развития учащихся. Помимо просторных и светлых учебных кабинетов, в школе располагаются два спортзала, актовый зал на 324 места, специализированные кабинеты для занятий творчеством и зоны отдыха, а также современная цифровая образовательная среда.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 местВ селе под Симферополем построят новый детский садВ Саках открыли новый детский сад

