Под Симферополем построили школу на 600 мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района завершили строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"На сегодняшний день школа проходит процедуру передачи в эксплуатацию и последующего оформления в муниципальную собственность. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с администрацией района поручено пройти процедуру лицензирования в 2026 году", - написал Гоцанюк в своем ТГ-канале.
Он рассказал, что в новом здании школы есть все необходимое для комфортного обучения и всестороннего развития учащихся. Помимо просторных и светлых учебных кабинетов, в школе располагаются два спортзала, актовый зал на 324 места, специализированные кабинеты для занятий творчеством и зоны отдыха, а также современная цифровая образовательная среда.
"В настоящее время завершается строительство подъездной дороги, которая обеспечит удобный и безопасный доступ к школе. Работы планируется полностью завершить в течение недели", - отметил председатель Совмина.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.
