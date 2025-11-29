https://crimea.ria.ru/20251129/v-krymu-prizvali-uskorit-stroitelstvo-shkol-i-detsadov-po-gosprogramme-1151293822.html

В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме

В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме - РИА Новости Крым, 29.11.2025

В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме

Подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Об... РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T18:51

2025-11-29T18:51

2025-11-29T18:51

крым

юрий гоцанюк

благоустройство

школа

детский сад

строительство

новости крыма

феодосия

джанкойский район

белогорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151090092_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3613d80d7bd757921be517031b0dd425.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Об этом заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы."Главная цель — ускорить темпы работ и обеспечить их завершение в установленные сроки. Реализация этих проектов позволит создать новые возможности для жителей Крыма, укрепить социальную инфраструктуру и повысить качество жизни в регионе", - отметил Гоцанюк в своем Telegram-канале.Ранее председатель Совмина РК поручил ускорить темпы капитального ремонта кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в ФеодосииКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарВласти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться

крым

феодосия

джанкойский район

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий гоцанюк, благоустройство, школа, детский сад, строительство, новости крыма, феодосия, джанкойский район, белогорский район, госпрограмма социально-экономического развития крыма