В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме
2025-11-29T18:51
2025-11-29T18:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Об этом заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы."Главная цель — ускорить темпы работ и обеспечить их завершение в установленные сроки. Реализация этих проектов позволит создать новые возможности для жителей Крыма, укрепить социальную инфраструктуру и повысить качество жизни в регионе", - отметил Гоцанюк в своем Telegram-канале.Ранее председатель Совмина РК поручил ускорить темпы капитального ремонта кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в ФеодосииКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарВласти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
18:51 29.11.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительство школы в Феодосии
Строительство школы в Феодосии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Об этом заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы.
По словам главы правительства региона, речь идет о строительстве школы на 800 мест в Феодосии, возведении детского сада на 150 мест в поселке Вольное Джанкойского района, реконструкции детсада "Ягодка" в селе Лечебное Белогорского района и строительстве жилого дома на 72 квартиры в Судаке.
"Главная цель — ускорить темпы работ и обеспечить их завершение в установленные сроки. Реализация этих проектов позволит создать новые возможности для жителей Крыма, укрепить социальную инфраструктуру и повысить качество жизни в регионе", - отметил Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Ранее председатель Совмина РК поручил ускорить темпы капитального ремонта кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
