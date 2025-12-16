https://crimea.ria.ru/20251216/ostanovyat-li-raskopki-v-krymu-iz-za-zaderzhaniya-butyagina-v-polshe-1151710310.html

Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше

2025-12-16T16:14

2025-12-16T16:14

2025-12-16T16:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше никак не повлияет на графики работ в Крыму археологических экспедиций различных федеральных институтов и организаций. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.Майко отметил, что про просьбе Государственного Эрмитажа, сотрудником которого является Бутягин, Институт археологии Крыма РАН подготовил все разрешительные документы до 2014 года, которые Александр Михайлович получал в Киеве на право проведения археологических исследований, и все справки о сдаче им материалов раскопок в музейный фонд Украины, а впоследствии Музейный фонд Российской Федерации.11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за КрымаКто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина

