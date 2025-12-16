Рейтинг@Mail.ru
Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше
Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше
Задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше никак не повлияет на графики работ в Крыму археологических экспедиций различных федеральных... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше никак не повлияет на графики работ в Крыму археологических экспедиций различных федеральных институтов и организаций. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.

"Мы воспринимаем этот случай как политическую провокацию. К сожалению, Александр Михайлович Бутягин попал в качестве заложника при политической борьбе, будучи совершенно невиновным", – еще раз подчеркнул Майко.

Майко отметил, что про просьбе Государственного Эрмитажа, сотрудником которого является Бутягин, Институт археологии Крыма РАН подготовил все разрешительные документы до 2014 года, которые Александр Михайлович получал в Киеве на право проведения археологических исследований, и все справки о сдаче им материалов раскопок в музейный фонд Украины, а впоследствии Музейный фонд Российской Федерации.

"Никак на планы наших раскопок эта ситуация не повлияет. Скажу больше, что эта ситуация не должна повлиять на планы раскопок и всех российских учреждений, которые ведут работу на нашем острове и которые находятся за его пределами. Насколько я знаю, ни планы Института археологии Российской Академии наук, ни Института истории материальной культуры в Петербурге, ни самого Государственного Эрмитажа пока что на 2026 год не меняются", – отметил Майко.

11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.

При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.

15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.

Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше никак не повлияет на графики работ в Крыму археологических экспедиций различных федеральных институтов и организаций. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.

"Мы воспринимаем этот случай как политическую провокацию. К сожалению, Александр Михайлович Бутягин попал в качестве заложника при политической борьбе, будучи совершенно невиновным", – еще раз подчеркнул Майко.

Майко отметил, что про просьбе Государственного Эрмитажа, сотрудником которого является Бутягин, Институт археологии Крыма РАН подготовил все разрешительные документы до 2014 года, которые Александр Михайлович получал в Киеве на право проведения археологических исследований, и все справки о сдаче им материалов раскопок в музейный фонд Украины, а впоследствии Музейный фонд Российской Федерации.
"Никак на планы наших раскопок эта ситуация не повлияет. Скажу больше, что эта ситуация не должна повлиять на планы раскопок и всех российских учреждений, которые ведут работу на нашем острове и которые находятся за его пределами. Насколько я знаю, ни планы Института археологии Российской Академии наук, ни Института истории материальной культуры в Петербурге, ни самого Государственного Эрмитажа пока что на 2026 год не меняются", – отметил Майко.
11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.
При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.
15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
