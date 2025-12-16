Рейтинг@Mail.ru
Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
2025-12-16T17:40
2025-12-16T17:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Дальние бомбардировщики Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черноморской акватории. Об этом сообщили во вторник в Миноброны РФ.По данным Минобороны, продолжительность полета составила более пяти часов.Уточняется, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, при этом все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34Армия России получила партию новых истребителейОчередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России
17:40 16.12.2025
 
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Дальние бомбардировщики Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черноморской акватории. Об этом сообщили во вторник в Миноброны РФ.
"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
По данным Минобороны, продолжительность полета составила более пяти часов.
Уточняется, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, при этом все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
