https://crimea.ria.ru/20251216/dalnie-bombardirovschiki-vks-rossii-proleteli-nad-chernym-morem-1151715104.html
Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
Дальние бомбардировщики Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черноморской акватории. Об этом сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T17:40
2025-12-16T17:40
2025-12-16T17:40
черное море
воздушно-космические силы (вкс)
новости
новости крыма
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145404473_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b974cc45ad5b6ef3ebf3f3d977eb690a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Дальние бомбардировщики Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черноморской акватории. Об этом сообщили во вторник в Миноброны РФ.По данным Минобороны, продолжительность полета составила более пяти часов.Уточняется, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, при этом все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34Армия России получила партию новых истребителейОчередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145404473_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ac5608c1ccbeca35d3f6306dc6650c18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, воздушно-космические силы (вкс), новости, новости крыма, министерство обороны рф
Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
Над Черным морем пролетели бомбардировщики ВКС России в сопровождении Су-35с и Су-27
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Дальние бомбардировщики Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черноморской акватории. Об этом сообщили во вторник в Миноброны РФ.
"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
По данным Минобороны, продолжительность полета составила более пяти часов.
Уточняется, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, при этом все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: