https://crimea.ria.ru/20241009/ocherednaya-partiya-samoletov-su-34-popolnila-ryady-vks-rossii-1140948097.html
Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России
Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России
"Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T09:41
2024-10-09T09:41
2024-10-09T09:41
су-34
ростех
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. "Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний. Как отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских Вооруженных сил.Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО.Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведкиВысокие боевые характеристики, современные технологии и успешное применение в реальных боевых условиях делают Су-34 важным элементом обороноспособности России и гарантией успешного выполнения боевых задач в любых условиях.Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничьеНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-34, ростех, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, россия
Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России
Ростех передал в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. "Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний. Как отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских Вооруженных сил.
"Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34 — а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения — будут способствовать достижению целей СВО", – сказал он.
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО.
Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки
Высокие боевые характеристики, современные технологии и успешное применение в реальных боевых условиях делают Су-34 важным элементом обороноспособности России и гарантией успешного выполнения боевых задач в любых условиях.
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