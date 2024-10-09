https://crimea.ria.ru/20241009/ocherednaya-partiya-samoletov-su-34-popolnila-ryady-vks-rossii-1140948097.html

Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России

Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России

"Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T09:41

2024-10-09T09:41

2024-10-09T09:41

су-34

ростех

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/09/1140947984_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bede7358f962da24b59ef7b615e96970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. "Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний. Как отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских Вооруженных сил.Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО.Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведкиВысокие боевые характеристики, современные технологии и успешное применение в реальных боевых условиях делают Су-34 важным элементом обороноспособности России и гарантией успешного выполнения боевых задач в любых условиях.Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничьеНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-34, ростех, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, россия