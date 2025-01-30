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Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов
Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов
В четверг в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250129/takogo-ne-bylo-125-let-krym-pobet-temperaturnyy-rekord-1900-goda-1143761449.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов

В Крыму в четверг до +18 градусов и без осадков

00:01 30.01.2025
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов днем +12…+18, горах +7…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.
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Тропа Голицина Новый Свет - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 10:42Радио "Спутник в Крыму"
Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 30 января
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