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Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине
Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине
Экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Польши... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T22:30
2025-02-17T22:41
новости
дональд туск
европа
европейский союз (ес)
саммит по украине
париж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска."Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", – сказал Туск после окончания саммита.И отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью сотрудничества в решении украинского вопроса.Также он заявил, что страны ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля. При этом президент Чехии Петр Павел сообщал, что в Париже пройдет не саммит, а встреча лидеров ряда стран Евросоюза.Премьер Великобритании Кир Стармер в статье для Telegraph сообщил ранее, что готов ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, если это будет необходимо. Стармер также призвал Европу нарастить расходы на ее безопасность и взять на себя большую роль в НАТО.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи Европы"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - НебензяГлава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на Украину
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новости, дональд туск, европа, европейский союз (ес), саммит по украине, париж, украина
Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине

На экстренном саммите по Украине в Париже не приняли никаких решений – премьер Польши Туск

22:30 17.02.2025 (обновлено: 22:41 17.02.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкции протеста сторонников евроинтеграции Украины
Акции протеста сторонников евроинтеграции Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.
"Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", – сказал Туск после окончания саммита.
И отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью сотрудничества в решении украинского вопроса.

"От всех участников встречи я услышал, что в интересах всей Европы как можно более интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников", – сказал Туск.

Также он заявил, что страны ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля. При этом президент Чехии Петр Павел сообщал, что в Париже пройдет не саммит, а встреча лидеров ряда стран Евросоюза.
Премьер Великобритании Кир Стармер в статье для Telegraph сообщил ранее, что готов ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, если это будет необходимо. Стармер также призвал Европу нарастить расходы на ее безопасность и взять на себя большую роль в НАТО.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
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