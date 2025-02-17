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Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины

Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины

31-летнего житель Ялты будут судить по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T16:39

2025-02-17T16:39

2025-02-17T16:40

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главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. 31-летнего житель Ялты будут судить по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.По версии следствия, в июле 2023 обвиняемый в мессенджерах вступил в сговор с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и выразил готовность содействовать в деятельности, направленной против безопасности России.Преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуКрымчанку будут судить за финансирование ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, крым, происшествия, прокуратура республики крым, суд, главное управление разведки украины (гур)