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Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины
Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины
31-летнего житель Ялты будут судить по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. 31-летнего житель Ялты будут судить по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.По версии следствия, в июле 2023 обвиняемый в мессенджерах вступил в сговор с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и выразил готовность содействовать в деятельности, направленной против безопасности России.Преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуКрымчанку будут судить за финансирование ВСУ
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ялта, новости крыма, крым, происшествия, прокуратура республики крым, суд, главное управление разведки украины (гур)
Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины

Житель Ялты пойдет под суд за сотрудничество с военной разведкой Украины

16:39 17.02.2025 (обновлено: 16:40 17.02.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖитель Ялты пойдет под суд за сотрудничество с военной разведкой Украины
Житель Ялты пойдет под суд за сотрудничество с военной разведкой Украины
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. 31-летнего житель Ялты будут судить по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.
По версии следствия, в июле 2023 обвиняемый в мессенджерах вступил в сговор с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и выразил готовность содействовать в деятельности, направленной против безопасности России.
"Получив задание, молодой человек в конце 2023 года осуществил фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации Вооруженных Сил Российской Федерации в пригороде Ялты и военных кораблей Черноморского флота в Севастополе. Указанные материалы он направил куратору посредством социальной сети", – сообщили в надзорном ведомстве.
Преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.
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ЯлтаНовости КрымаКрымПроисшествияПрокуратура Республики КрымСудГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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