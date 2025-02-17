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Украина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Украина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт
Украина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Украина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт
Российские археологи обсудят проблематику исторического наследия новых регионов страны в ходе очередного заседания Всероссийского археологического съезда,... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-17T21:16
2025-02-18T09:10
новости
вадим майко
россия
новые регионы россии
история
археология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские археологи обсудят проблематику исторического наследия новых регионов страны в ходе очередного заседания Всероссийского археологического съезда, который состоится осенью этого года в Красноярске. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По его словам, крымские археологи еще с украинских времен поддерживают отношения со своими коллегами с Донбасса и Новороссии. Они постоянно приезжают в Крым для обмена опытом.Но, отметил Майко, процесс возрождения на этих территориях археологии как науки идет непросто.По его словам, в настоящее время в ДНР и ЛНР работают археологические экспедиции, проводятся отводы земельных участков под объекты культурного наследия. В Донецке создана археологическая организация, которая занимается вопросами археологических экспертиз."Мы в этом вопросе постоянно их консультируем. Также большую помощь оказывают коллеги из Москвы и Петербурга", – подчеркнул директор Института археологии Крыма РАН.Ранее заведующий отделом охраны объектов культурного наследия (ОКН) "Историко-археологического музея-заповедника "Каменная Могила" в Мелитополе Виктор Джос рассказал РИА Новости Крым, что после освобождения всей территории Запорожской области в охране государства будут нуждаться десятки тысяч памятников истории и культуры. Но инвентаризация памятников в Запорожской области не проходила и точное их количество неизвестно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие сокровища хранит Запорожская область – ученыйВ часе от фронта: как спасают заповедник "Каменная Могила" на ЗапорожьеОт скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
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новости, вадим майко, россия, новые регионы россии, история, археология, ран
Украина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт

Россия решает археологические проблемы исторических регионов страны

21:16 17.02.2025 (обновлено: 09:10 18.02.2025)
 
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"Экскурсионные дорожки на территории заповедника Каменная Могила
Экскурсионные дорожки на территории заповедника Каменная Могила
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские археологи обсудят проблематику исторического наследия новых регионов страны в ходе очередного заседания Всероссийского археологического съезда, который состоится осенью этого года в Красноярске. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
По его словам, крымские археологи еще с украинских времен поддерживают отношения со своими коллегами с Донбасса и Новороссии. Они постоянно приезжают в Крым для обмена опытом.
Но, отметил Майко, процесс возрождения на этих территориях археологии как науки идет непросто.

"Там в украинские времена не было никакой академической археологической структуры. Вообще академические учреждения академии наук Украины достаточно редко присутствовали на этих территориях", – сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время в ДНР и ЛНР работают археологические экспедиции, проводятся отводы земельных участков под объекты культурного наследия. В Донецке создана археологическая организация, которая занимается вопросами археологических экспертиз.
"Мы в этом вопросе постоянно их консультируем. Также большую помощь оказывают коллеги из Москвы и Петербурга", – подчеркнул директор Института археологии Крыма РАН.
Ранее заведующий отделом охраны объектов культурного наследия (ОКН) "Историко-археологического музея-заповедника "Каменная Могила" в Мелитополе Виктор Джос рассказал РИА Новости Крым, что после освобождения всей территории Запорожской области в охране государства будут нуждаться десятки тысяч памятников истории и культуры. Но инвентаризация памятников в Запорожской области не проходила и точное их количество неизвестно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиВадим МайкоРоссияНовые регионы РоссииИсторияАрхеологияРАН
 
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