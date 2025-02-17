https://crimea.ria.ru/20250217/srazu-174-organizatsii-popali-v-spisok-terroristov-v-rossii-1144250140.html

Сразу 174 организации попали в список террористов в России

Сразу 174 организации попали в список террористов в России - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Сразу 174 организации попали в список террористов в России

Росфинмониторинг в понедельник обновил список террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации. Перечень опубликован на официальном сайте... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T17:39

2025-02-17T17:39

2025-02-17T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Росфинмониторинг в понедельник обновил список террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации. Перечень опубликован на официальном сайте ведомства.В частности, в список внесены Лига свободных наций*, Конфедерация кавказского союза*, движения Крымская республика*, Свободная Кубань*, Кубанское казачье войско*, Атеш* и другие организации. В обновленный список также попали 28 физических лиц. В данный момент в перечне находится 805 организаций.В декабре четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымчане рискуют получить статью о финансировании терроризмаСвязанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФПетр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов* Организации или физические лица, внесенные на территории Российской Федерации в список террористов и экстремистов.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росфинмониторинг, новости, россия, общество, экстремизм, терроризм, антитеррор