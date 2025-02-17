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В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка
В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка
В Севастополе проверяют факты о возможном нападении на девочку-подростка. В мессенджерах была распространена информация, что неизвестный мужчина преследовал ее... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T16:52
2025-02-17T16:52
севастополь
происшествия
новости
полиция севастополя
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют факты о возможном нападении на девочку-подростка. В мессенджерах была распространена информация, что неизвестный мужчина преследовал ее на автомобиле и пытался надеть ей на голову пакет. Полиция Севастополя начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.На данный момент полицейские установили всех участников происшествия, включая неизвестного водителя микроавтобуса. Им оказался 60-летний местный житель, который рассказал, что в тот вечер ехал с дачи вместе со своим знакомым и остановился в садоводческом товариществе, чтобы покормить бездомных кошек.Собранные в результате проверки материалы будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.Ранее в Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12,5 годам лишения свободы за половое преступление против несовершеннолетней девочки. Суд удовлетворил также иск прокурора о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детейВ Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерьюВ Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, новости, полиция севастополя, дети
В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка

В Севастополе проверяют факт о нападении на девочку-подростка

16:52 17.02.2025
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка
В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют факты о возможном нападении на девочку-подростка. В мессенджерах была распространена информация, что неизвестный мужчина преследовал ее на автомобиле и пытался надеть ей на голову пакет. Полиция Севастополя начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

"В публикации указано, что в вечернее время в садоводческом товариществе в районе бухты Казачьей была совершена попытка нападения на девочку-подростка. Автор поста сообщил, что неизвестный мужчина, приехавший на микроавтобусе, пытался накинуть черный пакет на голову его несовершеннолетней дочери. Девочка испугалась и убежала", – говорится в сообщении.

На данный момент полицейские установили всех участников происшествия, включая неизвестного водителя микроавтобуса. Им оказался 60-летний местный житель, который рассказал, что в тот вечер ехал с дачи вместе со своим знакомым и остановился в садоводческом товариществе, чтобы покормить бездомных кошек.
"Несовершеннолетняя участница, в свою очередь, сообщила, что испугалась незнакомого мужчину с пакетом в руках, а ехавший за ней случайный автомобиль она приняла за преследователей", – информируют в полиции.
Собранные в результате проверки материалы будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.
Ранее в Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12,5 годам лишения свободы за половое преступление против несовершеннолетней девочки. Суд удовлетворил также иск прокурора о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.
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