https://crimea.ria.ru/20250217/v-sevastopole-rassleduyut-napadenie-na-devochku-podrostka-1144248376.html

В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка

В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка

В Севастополе проверяют факты о возможном нападении на девочку-подростка. В мессенджерах была распространена информация, что неизвестный мужчина преследовал ее... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T16:52

2025-02-17T16:52

2025-02-17T16:52

севастополь

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полиция севастополя

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют факты о возможном нападении на девочку-подростка. В мессенджерах была распространена информация, что неизвестный мужчина преследовал ее на автомобиле и пытался надеть ей на голову пакет. Полиция Севастополя начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.На данный момент полицейские установили всех участников происшествия, включая неизвестного водителя микроавтобуса. Им оказался 60-летний местный житель, который рассказал, что в тот вечер ехал с дачи вместе со своим знакомым и остановился в садоводческом товариществе, чтобы покормить бездомных кошек.Собранные в результате проверки материалы будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.Ранее в Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12,5 годам лишения свободы за половое преступление против несовершеннолетней девочки. Суд удовлетворил также иск прокурора о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детейВ Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерьюВ Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости, полиция севастополя, дети