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Будет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Будет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского
Будет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Будет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского
Европейские политики должны перестать провоцировать нелегитимного главу киевского режима Владимира Зеленского, пока Украина не зашла в еще более сложное... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-17T19:42
2025-02-18T09:12
василий небензя
оон
совет безопасности оон
новости
россия
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Европейские политики должны перестать провоцировать нелегитимного главу киевского режима Владимира Зеленского, пока Украина не зашла в еще более сложное положение. Об этом в понедельник заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Дипломат призвал европейских политиков вернуться к реальности и прекратить провоцировать Киев на бессмысленное сопротивление. Он подчеркнул также, что Зеленский утратил не только легитимность, но и поддержку рядовых украинцев, и пытается любой ценой сохранять власть.Он напомнил также, что из-за действий Киева Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую, Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области и посоветовал исправлять ситуацию в тех регионах, которые пока еще остаются подконтрольными Киеву.Небензя напомнил, что на данный момент среди ключевых условий России – демилитаризация и внеблоковый статус Украины. Он также подчеркнул, что страны Евросоюза и Великобритания абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине. При этом с приходом новой власти в США появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник обозначил стратегию российской делегации на предстоящих переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, участники переговоров выслушают друг друга, после чего окончательные решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать президенты России и США. Лавров указал также на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до ПасхиАтомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию Киева
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василий небензя, оон, совет безопасности оон, новости, россия, украина, владимир зеленский
Будет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского

Европейские политики должны перестать провоцировать Киев – Небензя

19:42 17.02.2025 (обновлено: 09:12 18.02.2025)
 
© Flickr МИД РоссииСовбез ООН. Архивное фото
Совбез ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Европейские политики должны перестать провоцировать нелегитимного главу киевского режима Владимира Зеленского, пока Украина не зашла в еще более сложное положение. Об этом в понедельник заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Если вы, наконец, не одерните своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой", – заявил Небензя, комментируя провокации режима Зеленского в виде беспилотного удара по саркофагу Чернобыльскоай АЭС и обстрел инспекторов МАГАТЭ, направлявшихся на ротацию в Запорожскую область.

Дипломат призвал европейских политиков вернуться к реальности и прекратить провоцировать Киев на бессмысленное сопротивление. Он подчеркнул также, что Зеленский утратил не только легитимность, но и поддержку рядовых украинцев, и пытается любой ценой сохранять власть.

"Он, будучи избран тремя четвертями украинцев за обещание добиться мира, сделал все ровно наоборот, втянул страну в конфликт за чужие геополитические интересы, жертвами которого стали сотни тысяч украинцев. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны", – заявил дипломат.

Он напомнил также, что из-за действий Киева Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую, Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области и посоветовал исправлять ситуацию в тех регионах, которые пока еще остаются подконтрольными Киеву.
Небензя напомнил, что на данный момент среди ключевых условий России – демилитаризация и внеблоковый статус Украины. Он также подчеркнул, что страны Евросоюза и Великобритания абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине. При этом с приходом новой власти в США появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник обозначил стратегию российской делегации на предстоящих переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, участники переговоров выслушают друг друга, после чего окончательные решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать президенты России и США. Лавров указал также на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии.
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Василий НебензяООНСовет безопасности ООННовостиРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
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