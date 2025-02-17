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Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день
Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день
Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил стратегию российской делегации на переговорах по Украине в Саудовской Аравии. 90 РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T23:02
2025-02-17T23:02
главное за день
новости крыма
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил стратегию российской делегации на переговорах по Украине в Саудовской Аравии. 90 беспилотников ВСУ и одну ракету "Нептун" сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ. Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области и зоне спецоперации и уничтожили 1,5 тысячи солдат ВСУ. В Севастополе приступили к утилизации загрязненного мазутом грунта. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зима в КрымуЮжный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Из-за сильно снега в Ялте общественный транспорт работает со сбоями, закрыт Никитский ботанический сад, в Алупке – Воронцовский дворец. Вся текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся штормовые ветра, спрогнозировала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Переговоры по УкраинеГлава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник обозначил стратегию российской делегации на предстоящих переговорах по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, участники переговоров выслушают друг друга, после чего окончательные решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать президенты РФ и США. Глава МИД России Сергей Лавров указал также на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии. Он также уточнил, что украинская делегация прибудет в Саудовскую Аравию, но этот визит якобы никак не связан со встречей США и РФ.Атаки на регионы РФ90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом, еще пятью регионами страны и в акватории Черного и Азовского морей, сообщили утром в понедельник в Минобороны России. По сообщению пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума, атаке беспилотников подверглась крупнейшая нефтеперекачивающая станция "КТК" – "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Станция была выведена из эксплуатации.Мазут в СевастополеВ Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Работы проходят под контролем федеральных надзорных органов и городского департамента природных ресурсов. В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, по которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области и Фиголевку в Харьковской области, нанесли удары по объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры, а также цехам сборки беспилотников. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне специальной операции составили более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard, сообщили в понедельник в Минобороны России. На курском фронте враг потерял за сутки 300 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день

Морозы в Крыму и переговоры по Украине в Саудовской Аравии: главное за день

23:02 17.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЗима в Ялте
Зима в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил стратегию российской делегации на переговорах по Украине в Саудовской Аравии. 90 беспилотников ВСУ и одну ракету "Нептун" сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ. Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области и зоне спецоперации и уничтожили 1,5 тысячи солдат ВСУ. В Севастополе приступили к утилизации загрязненного мазутом грунта.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Зима в Крыму

Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Из-за сильно снега в Ялте общественный транспорт работает со сбоями, закрыт Никитский ботанический сад, в Алупке – Воронцовский дворец. Вся текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся штормовые ветра, спрогнозировала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Мороз - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
16 февраля, 21:07Радио "Спутник в Крыму"
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии

Переговоры по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник обозначил стратегию российской делегации на предстоящих переговорах по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, участники переговоров выслушают друг друга, после чего окончательные решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать президенты РФ и США. Глава МИД России Сергей Лавров указал также на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии. Он также уточнил, что украинская делегация прибудет в Саудовскую Аравию, но этот визит якобы никак не связан со встречей США и РФ.
Закат на Азовском море
Вчера, 21:50
Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Атаки на регионы РФ

90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом, еще пятью регионами страны и в акватории Черного и Азовского морей, сообщили утром в понедельник в Минобороны России. По сообщению пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума, атаке беспилотников подверглась крупнейшая нефтеперекачивающая станция "КТК" – "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Станция была выведена из эксплуатации.
Житель Ялты пойдет под суд за сотрудничество с военной разведкой Украины
Вчера, 16:39
Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины

Мазут в Севастополе

В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Работы проходят под контролем федеральных надзорных органов и городского департамента природных ресурсов. В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, по которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье.
Короткое замыкание в торговом центре Sea Mall в Севастополе
Вчера, 20:11
В Севастополе эвакуируют торговый центр – что известно

Успехи армии России

Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области и Фиголевку в Харьковской области, нанесли удары по объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры, а также цехам сборки беспилотников. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне специальной операции составили более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard, сообщили в понедельник в Минобороны России. На курском фронте враг потерял за сутки 300 человек.
Военнослужащий Сергей, позывной Зверь - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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