https://crimea.ria.ru/20250217/morozy-v-krymu-i-peregovory-po-ukraine-glavnoe-za-den-1144253456.html

Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день

Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Морозы в Крыму и переговоры по Украине: главное за день

Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил стратегию российской делегации на переговорах по Украине в Саудовской Аравии. 90 РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T23:02

2025-02-17T23:02

2025-02-17T23:02

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144256657_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_2eb64ab860be712d25b7e265a6337077.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил стратегию российской делегации на переговорах по Украине в Саудовской Аравии. 90 беспилотников ВСУ и одну ракету "Нептун" сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ. Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области и зоне спецоперации и уничтожили 1,5 тысячи солдат ВСУ. В Севастополе приступили к утилизации загрязненного мазутом грунта. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зима в КрымуЮжный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Из-за сильно снега в Ялте общественный транспорт работает со сбоями, закрыт Никитский ботанический сад, в Алупке – Воронцовский дворец. Вся текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся штормовые ветра, спрогнозировала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Переговоры по УкраинеГлава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник обозначил стратегию российской делегации на предстоящих переговорах по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, участники переговоров выслушают друг друга, после чего окончательные решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать президенты РФ и США. Глава МИД России Сергей Лавров указал также на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии. Он также уточнил, что украинская делегация прибудет в Саудовскую Аравию, но этот визит якобы никак не связан со встречей США и РФ.Атаки на регионы РФ90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом, еще пятью регионами страны и в акватории Черного и Азовского морей, сообщили утром в понедельник в Минобороны России. По сообщению пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума, атаке беспилотников подверглась крупнейшая нефтеперекачивающая станция "КТК" – "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Станция была выведена из эксплуатации.Мазут в СевастополеВ Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Работы проходят под контролем федеральных надзорных органов и городского департамента природных ресурсов. В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, по которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области и Фиголевку в Харьковской области, нанесли удары по объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры, а также цехам сборки беспилотников. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне специальной операции составили более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard, сообщили в понедельник в Минобороны России. На курском фронте враг потерял за сутки 300 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250216/krepkie-morozy-i-oblozhnye-snegopady-v-krymu--kogda-zhdat-pika-stikhii-1144171712.html

https://crimea.ria.ru/20250217/rf-prekratila-soglashenie-s-ukrainoy-o-bezopasnosti-v-azovskom-more-1144261503.html

https://crimea.ria.ru/20250217/zhitelya-yalty-budut-sudit-za-rabotu-na-voennuyu-razvedku-ukrainy-1144248043.html

https://crimea.ria.ru/20250217/v-sevastopole-evakuiruyut-torgovyy-tsentr--chto-izvestno-1144260036.html

https://crimea.ria.ru/20250217/zver-sredi-barsov-krymchanin-v-19-let-okazalsya-na-svo-1144248729.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости