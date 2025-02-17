Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке
Из-за непогоды в Крыму закрыли "Алупкинский музей-заповедник"
17:16 17.02.2025 (обновлено: 17:18 17.02.2025)
© "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник""Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" зимой
© "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дворцово-парковый музей-заповедник в Алупке закрывают из-за снегопада. Работу прекратили два объекта: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в Массандре. Об этом сообщает официальный Telegram-канал музея-заповедника.
"В связи с выпадением снега и обледенения дорожно-тропиночных сетей, а также необходимостью обеспечения безопасного нахождения на территории сотрудников и посетителей, принято решение о закрытии для посещения объектов показа: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в Массандре", – сказано в сообщении.
Музейные объекты закрыты с 17 февраля с 15:00 часов.
В субботу полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.
Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.
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