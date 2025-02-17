https://crimea.ria.ru/20250217/iz-za-snegopada-zakryli-vorontsovskiy-dvorets-v-alupke-1144249393.html

Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке

Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке

Дворцово-парковый музей-заповедник в Алупке закрывают из-за снегопада. Работу прекратили два объекта: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T17:16

2025-02-17T17:16

2025-02-17T17:18

новости крыма

алупка

музеи крыма

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144249517_0:345:720:750_1920x0_80_0_0_3a8d1a76bf600cbeff155ca29a85c747.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дворцово-парковый музей-заповедник в Алупке закрывают из-за снегопада. Работу прекратили два объекта: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в Массандре. Об этом сообщает официальный Telegram-канал музея-заповедника.Музейные объекты закрыты с 17 февраля с 15:00 часов.В субботу полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.Ранее сообщили, что Никитский ботанический сад в Ялте закрыт 17 и 18 февраля по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе около 150 домов остались без отопленияКрепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихииСнежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри

алупка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, алупка, музеи крыма, погода в крыму, крымская погода