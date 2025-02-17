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Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке
Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке
Дворцово-парковый музей-заповедник в Алупке закрывают из-за снегопада. Работу прекратили два объекта: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T17:16
2025-02-17T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дворцово-парковый музей-заповедник в Алупке закрывают из-за снегопада. Работу прекратили два объекта: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в Массандре. Об этом сообщает официальный Telegram-канал музея-заповедника.Музейные объекты закрыты с 17 февраля с 15:00 часов.В субботу полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.Ранее сообщили, что Никитский ботанический сад в Ялте закрыт 17 и 18 февраля по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе около 150 домов остались без отопленияКрепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихииСнежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
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Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке

Из-за непогоды в Крыму закрыли "Алупкинский музей-заповедник"

17:16 17.02.2025 (обновлено: 17:18 17.02.2025)
 
© "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник""Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" зимой
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник зимой
© "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дворцово-парковый музей-заповедник в Алупке закрывают из-за снегопада. Работу прекратили два объекта: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в Массандре. Об этом сообщает официальный Telegram-канал музея-заповедника.

"В связи с выпадением снега и обледенения дорожно-тропиночных сетей, а также необходимостью обеспечения безопасного нахождения на территории сотрудников и посетителей, принято решение о закрытии для посещения объектов показа: Воронцовский дворец в Алупке и дворец Александра III в Массандре", – сказано в сообщении.

Музейные объекты закрыты с 17 февраля с 15:00 часов.
В субботу полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.
Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.
Ранее сообщили, что Никитский ботанический сад в Ялте закрыт 17 и 18 февраля по погодным условиям.
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