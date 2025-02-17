https://crimea.ria.ru/20250217/zver-sredi-barsov-krymchanin-v-19-let-okazalsya-na-svo-1144248729.html

"Зверь" среди "Барсов": крымчанин в 19 лет оказался на СВО

"Зверь" среди "Барсов": крымчанин в 19 лет оказался на СВО - РИА Новости Крым, 18.02.2025

"Зверь" среди "Барсов": крымчанин в 19 лет оказался на СВО

– Сергей, почему позывной такой у тебя – "Зверь"? РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-17T19:10

2025-02-17T19:10

2025-02-18T09:20

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– Сергей, почему позывной такой у тебя – "Зверь"?– Упертый я очень. Если что решил – зубами выгрызу, но будет по-моему. Сначала, когда на обучение приехал, был самый младший, меня звали "Малыш". А когда уже попал в свое подразделение в Геническ, там боец с позывным "Малыш" уже был. Я дня два ходил без позывного, потом на полигоне меня увидели в деле и припечатали – ну просто зверюга. Так и пошло.Мы с бойцом, который сейчас находится в небольшом отпуске, беседуем в квартире почти на берегу моря. Скупое зимнее солнце светит в окна, бликует в волнах. На кухне по хозяйству хлопочет Сережина девушка. Тут простая мирная жизнь, ради которой такие, как Сергей, стоят на рубежах.Ему всего 20 лет, простой парень из Джанкоя. После школы отслужил срочную – сначала в ВВС на севере, а потом в Твери – в ракетных войсках стратегического назначения. Вернулся в Крым и уже отсюда через два месяца ушел добровольцем "за ленточку". Тогда ему было 19 лет.– У меня друзья на войне были. Родители меня отговаривали, но я ни в какую: иду до конца всегда по жизни, взялся – и все.Свой первый боевой опыт помнит хорошо. Опасался "лепестков", ходил, под ноги смотрел, а опасность пришла с неба.– Когда на позициях заступили в наряд, вечером прилетел дрон "Баба Яга", близко возле нас скинула "груз". На второй день тоже прилетела, метрах в 15 скинула снаряд ТМ, меня контузило, полетели мелкие осколки в лоб. Сильно тогда испугался. Все на войне боятся. Абсолютно. Бесстрашных нет."Боженька, спаси моих"Добровольцы из отряда "БАРС-33", в котором служит "Зверь", стояли на островах на Днепре, в болоте среди комарья, под постоянным огнем противника.– Мы еще когда только Днепр переходили, ВСУ сразу начали обстрел по нам. Мы забежали в блиндаж. Ну как блиндаж – окопчик, а там только маскировочная сеть была и никакого другого укрытия. Метрах в десяти от нас сначала "Полька" прилетела, потом дрон FPV "Камикадзе". Вторая наша группа вообще не могла зайти – им не давали подойти к воде.У второй группы получилось выполнить задание только через два дня. А "Зверь" сотоварищи, дойдя вброд половину пути до цели, вернулись обратно, чтобы забрать оставшихся.– И уже последняя переправа была у нас метров 70. Постоянно над нами "птички" летали, вели артобстрел. Если засекут – не дадут жизни. Ну, дошли до точки, а там для нас места нет. Чуть дальше прошли, под заваленное дерево залезли, антидроновым покрывалом накрылись, я заснул. Часа в 4 утра нас начала обстреливать "Полька", метрах в 2-3 от нас ложились снаряды. Я проснулся, смотрю на командира, командир лежит и говорит: "Боженька, спаси меня и мою группу!"Когда осколками от четвертого снаряда посекло ветки на дереве, под которым лежали бойцы, они эвакуировались на другую точку.– Я шел, вот уже точка моя, метров 10 до нее, но меня "спалила птичка". Сижу я под деревом и слышу выходы – "тых, тых", то есть прямо по мне бьют. Снаряд метрах в пяти от меня воткнулся и не взорвался. Тогда я от этого мини-блиндажа побежал. А то место, где я сидел, все разрешетило.То, что его не затронуло, Сергей называет чудом: "Боженька спас, отвел". Он говорит, что не бывает на войне бесстрашных, как и неверующих.– На войне все в Бога верят. Вера помогает не бояться. Когда тебе бывает трудно, ты садишься, достаешь иконку и молишься.Острова между своими и чужимиБоец вспоминает о том, как на островах ждали подкрепления.– Мы на этом острове сидели две недели без еды и воды, банку тушенки на четверых ели. По нам кассетами били, по нам танк работал. Каждый раз мы молились, когда "выходы" слышали. А когда я уже пошел выводить группу, вывел их и еще одну ждал, тогда вообще ничего у меня не было, воду из Днепра пил. Мне наши пытались еду дронами закинуть, но не получалось, потому что по дрону тебя заметят и будут потом тебе в эту точку "накидывать".Набирать воду из реки тоже было очень опасно, объясняет Сергей: везде вражеские растяжки, мины, в том числе дистанционные.– Очень страшно было. Прошло две недели, командир мне говорит: ты первым рейсом обратно пойдешь. Сил у меня уже вообще не было. Потом парни пришли, дали мне поесть что-то, тушенку что ли… Я ее съел, силы появились, и мы пошли. Я уже почти что сел в лодку, и тут на меня по рации выходит командир. Говорит: "Зверь, нужно остаться, встретить пару парней, провести их и лодку спрятать". И еще два дня на острове сидел. Потом снова на меня вышли. Командир "Урал" сказал: "Бери лодку и иди к нам". Я броник скинул, шел с одной гранатой и лодкой. Меня еще напоследок в воде глушануло – это по мне дроном гранату скинули. Но я своих вытащил.Это задание "Зверь" называет своим самым сложным. Говорит он об этом самом сложном отрывисто, по-деловому, в долгие философские рассуждения не ударяется, не рефлексирует. Видно, что человек сдержанный и очень упорный. Но, когда говорит о боевых товарищах, голос теплеет.– У меня ребята вообще очень хорошие, группа классная. Командир "Урал" постоянно нас учит всему – тактике, стрелять правильно… 45 лет ему, он бывший ЧВКшник. Еще один командир – "Сват" – постоянно за нас переживал очень сильно, ночами не спал, зная, что мы на острове без защиты. У нас же там даже укрытия толком не было: выкопали канавку на два штыка, сверху веточки и антидроновое покрывало – вот все укрытие.Со всей РоссииВ группе "Зверя" – бойцы со всей России, и здесь, в отпуске, скучает по ним, по своей очень опасной и непростой работе. А еще хорошо и много спит, наверстывая сон за все время службы на передовой, обязательно занимается спортом и общается со своей девушкой, которая ждет его в Крыму.– Мы на фронте вообще практически не расслабляемся. Когда затишье – в шахматы играем или, когда света нет, с фонариками книжки читаем. А так готовимся к завтрашнему дню.Сергей понимает, что пока он готовится к новым заданиям, его одногодки живут совсем другой жизнью. Говорит, что не все его "довоенные" приятели понимают его выбор. Но его это не беспокоит, потому что рядом те, кто его полностью понимает и принимает.– Когда победим, на службу в армию пойду, буду молодых учить родину защищать. А пока надо работать. У нас полковой девиз – слова Василия Филипповича Маргелова: "Сбит с ног – сражайся на коленях. Идти не можешь – лежа наступай". Вот так.

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

герои сво, вооруженные силы россии, крым