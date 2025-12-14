Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России
Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России
Средства российской ПВО за четыре часа в воскресенье днем перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T16:16
2025-12-14T16:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за четыре часа в воскресенье днем перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, по восемь – над Курской и Белгородской, пять – над Орловской, три – над Калужской, два – над Рязанской, и по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Тульской и Тамбовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России

16:16 14.12.2025 (обновлено: 16:36 14.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за четыре часа в воскресенье днем перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
12 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, по восемь – над Курской и Белгородской, пять – над Орловской, три – над Калужской, два – над Рязанской, и по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Тульской и Тамбовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.
