Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России

Средства российской ПВО за четыре часа в воскресенье днем перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за четыре часа в воскресенье днем перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, по восемь – над Курской и Белгородской, пять – над Орловской, три – над Калужской, два – над Рязанской, и по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Тульской и Тамбовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

