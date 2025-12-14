https://crimea.ria.ru/20251214/kholodnyy-front-so-snegom-protiv-antitsiklona-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1151617428.html

Холодный фронт со снегом против антициклона: погода в Крыму на неделю

Погода следующей недели будет крайне неустойчивой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Погода следующей недели будет крайне неустойчивой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Основное ненастье придется на понедельник, когда в зоне волнового холодного фронта небо нахмурится, пойдут осадки, причем в совершенно разном агрегатном состоянии – будет ливневый дождь, переходящий в мокрый снег, а в горах пойдут заряды достаточно хороших снегопадов, соответственно, там образуется снежный покров до 2-5 см, то есть вершины побелеют", – рассказал метеоролог.Температура ночью в понедельник 0…+3, днем +2…+5 градусов при холодном, пронизывающем северо-западном ветре."Во вторник опять распогодится, инициативу перехватит очаг высокого давления, поэтому будет переменная облачность без существенных осадков. За счет выпавших накануне дождей вперемешку с мокрым снегом увлажненность почвы будет очень высокой, соответственно в ранние и утренние часы местами очаги туманов с ухудшением видимости", – предупредил Тишковец.Днем выглянет солнышко, сказал метеоролог, и температура повысится до +4… +7 градусов, то есть вернется в рамки климатической нормы."Со среды ветры развернуться на более благоприятные южные направления, пойдет адвекция теплого воздуха и все это в условиях антициклона, который будет обеспечивать крымчан хорошими метеоусловиями", – обнадежил эксперт.Будет в основном солнечная погода, с небольшой перистой облачностью верхнего яруса. Ночью в среду -1…+2, днем до +7…+10 градусов."И дальше, в четверг и пятницу вообще погода будет супер", – заверил ведущий специалист ФОБОС.Очаг высокого давления будет оберегать крымчан от всех напастей, считает он, и штормовых предупреждений. В темное время суток столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 и днем можно рассчитывать смело на +7…+12 градусов."То есть это прям шикарная погода. Конечно, не "зимняя сказка", но она в это время года пока еще и не должна наступать", – сказал Тишковец.К новогодним же праздникам, дополнил специалист, температурный режим будет падать, что определено и астрономическими обстоятельствами, и тем, что долгота дня уменьшается, приток лучистой энергии тоже становится меньше."Я думаю, что каких-то кардинальных перемен не произойдет… Но на мой взгляд ситуация будет ближе к Новому году выравниваться примерно к средним многолетним показателям, как это должно быть, и как это бывает для каждой климатической зоны со своими особенностями. Каких-то сюрпризов или экстраординарных историй я не вижу, а что касается по снегу или морозам – поговорим за 5-7 суток до наступления Нового года, чтобы никого не вводить в заблуждение", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

