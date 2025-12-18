https://crimea.ria.ru/20251218/tramp-obratilsya-k-natsii--glavnoe-1151772084.html

Трамп обратился к нации – главное

18.12.2025

Трамп обратился к нации – главное

Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к американцам, рассказав об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T05:44

2025-12-18T05:44

2025-12-18T06:02

дональд трамп

сша

в мире

политика

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к американцам, рассказав об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. В своей речи он коснулся вопросов нелегальных мигрантов, решения проблем в экономике страны и назвал армию США "самой могущественной в мире".Главное из заявлений американского лидера – в подборке РИА Новости Крым.Начал с обвиненийСвою речь Трамп начал с того, что унаследовал США в "худшем положении в истории".Хвалил армию и странуГлава Белого дома также убеждал американцев, что армия США якобы является самой могущественной в мире, а сами Штаты – "самой крутой страной в мире".Гордился "самой защищенной границей"Глава Белого дома также заявил, что благодаря его работе в Америке впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов. Он назвал это своим достижением, поскольку сумел сделать американскую границу наиболее защищенной за всю историю.Обещал экономический бумПо словам Трампа, Америку в мире снова уважают, а внутри самой страны инфляция остановлена, заработная плата выросла, цены снизились.И анонсировал экономический бум, подобного которому мир еще не видел.Не вспомнил об Украине и ВенесуэлеПри этом в своем обращении президент США не упомянул усилия по урегулированию на Украине, хотя во вторник он пообещал, что украинское урегулирование "близко". Осталась не затронутой и тема роста напряженности вокруг Венесуэлы, несмотря на то, что накануне приближенный к Трампу журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя сообщил, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой.

