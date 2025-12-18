https://crimea.ria.ru/20251218/tramp-obratilsya-k-natsii--glavnoe-1151772084.html
Трамп обратился к нации – главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к американцам, рассказав об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. В своей речи он коснулся вопросов нелегальных мигрантов, решения проблем в экономике страны и назвал армию США "самой могущественной в мире".
Главное из заявлений американского лидера – в подборке РИА Новости Крым
Начал с обвинений
Свою речь Трамп начал с того, что унаследовал США в "худшем положении в истории".
"Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны... Они (демократы - ред.) вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны", - сообщил он.
Хвалил армию и страну
Глава Белого дома также убеждал американцев, что армия США якобы является самой могущественной в мире, а сами Штаты – "самой крутой страной в мире".
"Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев. Более того, у нас самая мощная армия в мире", - убежден Трамп.
Гордился "самой защищенной границей"
Глава Белого дома также заявил, что благодаря его работе в Америке впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов. Он назвал это своим достижением, поскольку сумел сделать американскую границу наиболее защищенной за всю историю.
"Мы унаследовали худшую границу в мире и быстро превратили ее в самую надежную границу в истории нашей страны. Впервые за 50 лет мы сейчас видим обратную миграцию, когда мигранты возвращаются домой, оставляя больше недвижимости и рабочих мест для американцев", - сказал Трамп.
Обещал экономический бум
По словам Трампа, Америку в мире снова уважают, а внутри самой страны инфляция остановлена, заработная плата выросла, цены снизились.
"За последние 11 месяцев мы принесли в Вашингтон больше позитивных изменений, чем любая другая администрация в американской истории. Ничего подобного никогда не было. Мы ставим Америку на первое место", — продолжил Трамп.
И анонсировал экономический бум, подобного которому мир еще не видел.
Не вспомнил об Украине и Венесуэле
При этом в своем обращении президент США не упомянул усилия по урегулированию на Украине, хотя во вторник он пообещал, что украинское урегулирование "близко". Осталась не затронутой и тема роста напряженности вокруг Венесуэлы, несмотря на то, что накануне приближенный к Трампу журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя сообщил, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой.
