Улицу в центре Симферополя перекроют на день
В пятницу 19 декабря вводят временное ограничение движения транспорта по улице Казанской в Симферополе. Об этом сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В пятницу 19 декабря вводят временное ограничение движения транспорта по улице Казанской в Симферополе. Об этом сообщают в администрации города.Власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут с учетом изменений.Ранее сообщалось, что на подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ограничение движения, симферополь
