Улицу в центре Симферополя перекроют на день - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Улицу в центре Симферополя перекроют на день
Улицу в центре Симферополя перекроют на день - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Улицу в центре Симферополя перекроют на день
В пятницу 19 декабря вводят временное ограничение движения транспорта по улице Казанской в Симферополе. Об этом сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T15:55
2025-12-18T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В пятницу 19 декабря вводят временное ограничение движения транспорта по улице Казанской в Симферополе. Об этом сообщают в администрации города.Власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут с учетом изменений.Ранее сообщалось, что на подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Улицу в центре Симферополя перекроют на день

В Симферополе на улице Казанская 19 декабря ограничат движение транспорта

15:55 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В пятницу 19 декабря вводят временное ограничение движения транспорта по улице Казанской в Симферополе. Об этом сообщают в администрации города.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 8:30 до 18:00 19 декабря 2025 года будет ограничено движение транспорта на участке улицы Казанская (от улицы Крейзера до улицы Павленко)", – говорится в публикации.
Власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут с учетом изменений.
Ранее сообщалось, что на подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
